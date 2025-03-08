Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что польское правительство и Евросоюз якобы "пытаются заблокировать мирные переговоры", которые инициировал Дональд Трамп. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение в фейсбук.

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Это приводит к изоляции ЕС

По словам Сийярто, именно такая позиция Брюсселя приводит к изоляции Европейского Союза.

Подавляющее большинство мира во главе с Соединенными Штатами, включая Венгрию, стремится к миру, а двадцать шесть государств-членов Европейского Союза, включая Польшу, проголосовали в четверг за продолжение войны,

– заявил Сийярто.

Он также раскритиковал премьер-министра и министра иностранных дел Польши, которые "в очередной раз заявили о себе официально". Он убежден, что они "топчут ногами верховенство права в Польше".

Сийярто убежден, что сейчас есть реальный шанс на мир, ведь усилия Трампа якобы могут увенчаться успехом.

Глава МИД Венгрии так отреагировал на то, что Польша работает над программой масштабной военной подготовки для мужчин призывного возраста, чтобы иметь армию численностью 500 тысяч человек.