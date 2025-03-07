Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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В Польше готовят мужчин на случай войны

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что его страна работает над программой масштабной военной подготовки всех мужчин призывного возраста на случай войны. По его словам, страна хочет иметь полумиллионную армию, включая резервистов.

Ведется работа по подготовке широкомасштабной военной подготовки для каждого взрослого мужчины в Польше. До конца года мы хотим иметь готовую модель, чтобы каждый взрослый мужчина в Польше проходил подготовку на случай войны,

– подчеркнул Туск.

Польский премьер также сообщил, что его страна нуждается в полумиллионной армии, чтобы иметь возможность защищаться. Туск также добавил, что Польша должна оказывать большее давление на другие страны ЕС в вопросах обороны.

Ранее Туск заявил, что Европа решительно настроена победить в гонке вооружений, навязанной Россией, и готова взять ответственность за собственную безопасность. В то же время он выразил убеждение, что Россия проиграет эту гонку вооружений, подобно поражению Советского Союза тридцать лет назад, и что это позволит избежать более широкого конфликта.