Об этом Туск заявил во время выступления в польском Сейме, передает корреспондентка 24 Канала.

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Туск о гарантиях безопасности

Сегодня ситуация в Польше, объективно, и ситуация в Украине, в частности, сложнее, чем была несколько месяцев назад, и мы должны с этим смириться,

– сказал Туск.

Он призывает признать новую геополитическую реальность и говорит, что такая позиция новой администрации США не является сюрпризом. По его словам, сейчас Украина сталкивается с попытками США навязать условия относительно ее будущего быстрых выборов, условий мира и возможных гарантий безопасности. Впрочем, шансы, что эти гарантии обеспечат США, низкие.

"Надежда на получение Украиной сильных гарантий безопасности в ближайшем будущем с физическим присутствием Соединенных Штатов для поддержки этих гарантий кажется сегодня, я говорю мягко, менее вероятной, чем раньше", – добавил польский премьер.

К слову, Туск также считает, что Европа решительно настроена победить в гонке вооружений, навязанной Россией, и готова взять ответственность за собственную безопасность. Он также убежден, что Россия проиграет гонку вооружений, подобно поражению Советского Союза тридцать лет назад, и что это позволит избежать более широкого конфликта.