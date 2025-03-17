Зато политик заверил, что его государство будет способствовать мирным переговорам между Украиной и Россией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Петера Сийярто.

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Что заявил Сийярто о поддержке Украины

Венгерский глава МИД перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе заявил, что "либеральные европейские политики пытаются помешать успеху мирных переговоров". По его мнению, из-за этого ЕС сейчас полностью изолирован от мировой политики.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании Совета ЕС для Украины готовят минимальный пакет финансовой поддержки на 20 миллиардов евро и сказал, что Венгрию не удастся "втянуть в это".

Мы не дадим им втянуть нас в это, мы не позволим финансировать транспорт оружия в Украину за деньги венгерских налогоплательщиков. Вместо этого мы поддерживаем мирные переговоры,

– говорит Сийярто.

Отметим, что сегодня, 17 марта, министры иностранных дел стран членов ЕС встречаются в Брюсселе, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку Украины. В частности, глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас предлагает предоставить государству от 20 до 40 миллиардов евро в этом году.

Стоит добавить, что, чтобы предотвратить потенциальное вето со стороны отдельных правительств, участие в программе будет добровольным.