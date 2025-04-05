Угорщина також планує провести референдум щодо вступу України в Європейський Союз. Експертка-балканістка Марія Гелетій розповіла 24 Каналу про підводні камені плебісциту, що організує Будапешт. Також вона окреслила нагальні проблеми, які існують між Україною та Угорщиною.

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Угорська економіка зазнає збитків

Гелетій зазначила, що найголовніше критичне питання, які мали обговорювати Сибіга та Сійярто, – це блокування Угорщиною вступу України до ЄС і проведення референдуму, щоби оцінити думку населення стосовно євроінтеграції України.

Ще одне важливе питання – це позиція Угорщини щодо санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Зверніть увагу! Угорщина спочатку грозилася накласти вето на продовження санкцій, проте згодом, після розмови Сійярто з держсекретарем США Марко Рубіо, відмовилась від цієї ідеї. Проте відомо, що Угорщина вимагала за це виключити кількох російських олігархів зі санкційного списку.

"Крім того, могло б обговорюватись питання про сприяння Україною розблокування коштів, які Європейський союз не надає Угорщині через те, що вона порушує свої зобов'язання щодо, зокрема, дотримування верховенства права", – підкреслила експертка-балканістка.

Угорська сторона хотіла б отримати частину цих грошей, щоб покращити ситуацію в економіці, яка, за її словами, зазнає збитків через закупівлю газу за вищою ціною та відсутність його транспортування через територію Угорщини в інші країни.

Партія Орбана втрачає підтримку

Гелетій підкреслила, що в угорці перебувають під впливом однобокого висвітлення інформації, адже країна не є демократичною, хоч і входить до складу Євросоюзу.

Також, на її думку, питання щодо майбутнього членства України в Європейському союзі є маніпулятивними і сформульовані у такий спосіб, щоб створити враження, що Україна нібито є небезпечною державою.

Зокрема, в угорців запитують, чи готові вони погодитися на "насильницьку інтеграцію України до ЄС", а також "платити" за цю інтеграцію,

– сказала вона.

Ці процеси відбуваються тлі виборчого процесу в Угорщині, де 4 квітня 2026 року відбудуться парламентські вибори, за результатами яких визначиться майбутній прем'єр-міністр.

На сьогодні партія Орбана має меншу підтримку, ніж опозиційна партія Петера Мадяра, який наразі по рейтингах ще відстає від чинного прем'єра.

Однак цю ситуацію Орбан створив сам, порушуючи права людини, верховенство права, вимоги Європейського Союзу, і через це Угорщина не отримує кошти від Брюсселю,

– відзначила Марія Гелетій.

Тому влада Угорщини намагається маніпулятивно використати українську євроінтеграцію для того, щоб підвищувати власні рейтинги.

До слова, новобраний німецький уряд прагне покарати, зокрема, Угорщину за порушення принципів демократії. В коаліційній угоді між партіями ХДС/ХСС Фрідріха Мерца та СДПН зазначено, що вони готові вимагати від ЄС призупинити фінансування та право голосу для країн, які порушують такі ключові принципи блоку, як верховенство права.