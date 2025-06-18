Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

До теми В Угорщині чоловік погрожував "відрубати голову" Віктору Орбану

Чому з'явилася загроза для втрати влади в Орбана

Журналісти зазначили, що угорська опозиційна партія "Тиса" здобула безпрецедентну перевагу в 15% над партією "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана за результатами опитування громадської думки.

Так, згідно з опитуванням, опублікованим на новинному вебсайті HVG, "Тиса" лідирує з 51% голосів проти 36% у партії "Фідес". У березні різниця становила лише 9%.

За даними Median, поточної переваги може бути достатньо, щоб забезпечити "Тисі" таку ж переконливу перемогу, яку Орбан неодноразово здобував з 2010 року.

"Тиса" – правоцентристська партія, заснована лише у 2024 році тому колишнім членом партії "Фідес" Петером Мадяром, який побив горщики з Орбаном. У своїй політичній агітації "Тиса" робить ставку на питаннях охорони здоров'я та освіти.

Журналісти наголосили, що Віктор Орбан на тлі зростання опозиції розпочав репресії проти незалежних ЗМІ та громадянського суспільства напередодні наступних загальних виборів 2026 року. Однак главі угорського уряду довелося поки що відмовитися від кампанії "весняного прибирання".

Згідно з опитуванням Median, понад дві третини угорських виборців вважають, що країна рухається хибним шляхом, а 62% вимагають зміни уряду.

Також зазначається, що 42% виборців очікують перемоги "Тиси" на наступних виборах, порівняно з 38%, які очікують перемоги "Фідес". Директор Median Ендре Ханн назвав цей висновок "разючим", враховуючи, що в передвиборчих опитуваннях протягом останніх двох десятиліть виборці передбачали перемогу "Фідес" "майже без винятку".