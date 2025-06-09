Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю угорського політика телеканалу LCI.

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Орбан назвав Росію "занадто слабкою"

За словами Орбана, "росіяни занадто слабкі, щоб по-справжньому атакувати НАТО", адже вони не змогли перемогти Україну.

Прем'єр закликав спершу зупинити війну, а потім встановити мир, підкресливши, що це можливо лише за домовленості між Росією і США, а не з Україною.

Ні європейці, ні українці не зможуть досягти згоди з росіянами,

– сказав прем'єр Угорщини.

Крім того, Орбан заявив про готовність "тепло" прийняти Путіна в Угорщині. Водночас прем'єр-міністр відкинув порівняння себе з російським диктатором, наголосивши, що його турбує тільки доля угорського народу.

Орбан проти вступу України до ЄС і НАТО

Угорський прем'єр Віктор Орбан знову різко виступив проти вступу України до ЄС і НАТО, мовляв, це означало б втягнення Альянсу у війну, що є неприйнятним. Також, за його словами, це суперечить інтересам Євросоюзу й Угорщини зокрема.

Але зараз це неможливо. Якщо Україна вступить у НАТО, це одразу означало би війну між НАТО і Росією… Для нас, угорців, і для європейців – не в наших інтересах опинитись перед загрозою війни і прямого конфлікту з Росією,

– додав він.

Крім того, коментуючи Дональда Трампа, Орбан зазначив, що той "не месія". За його словами, з ним можна буде досягти домовленостей, хоч це буде непросто.

Нагадаємо, Віктор Орбан вже виступав проти вступу України у ЄС та НАТО. Тоді він казав, що його мучитиме совість, якщо він не зробить все для невступу України в ЄС. Прем'єр використав свою публікацію, щоб знову прорекламувати урядове опитування про вступ України до ЄС.