Про це пише 24 Канал з посиланням на допис політика у фейсбуці.

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Орбан заявив, що його мучитиме совість, якщо він не зробить все для невступу України в ЄС

Угорський прем'єр заявив, що розширення Євросоюзу – благородна ідея, але тільки не тоді, коли йдеться про приєднання України: мовляв, для "брюссельської бюрократії" це "вигідна угода в умовах програної війни".

Україна висмокче кожен євро, форинт і злотий, які ми досі витрачали на зміцнення європейських сімей, європейських фермерів і європейської промисловості,

– заявив політик.

Він також заявив, що через десять років не зможе "відповісти перед совістю, ні перед собою, ні перед онуками, ні перед країною", якщо не завадить вступу України до ЄС. Членство України політик назвав "лихоманкою брюссельської мрії", від якої він хоче набито захистити Угорщину та й загалом весь Євросоюз.

Свою публікацію Віктор Орбан використав для чергової реклами урядового опитування щодо вступу України до складу ЄС.