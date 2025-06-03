Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение политика в фейсбуке.

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Орбан заявил, что его будет мучить совесть, если он не сделает все для невступления Украины в ЕС

Венгерский премьер заявил, что расширение Евросоюза – благородная идея, но только не тогда, когда речь идет о присоединении Украины: мол, для "брюссельской бюрократии" это "выгодная сделка в условиях проигранной войны".

Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на укрепление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности,

– заявил политик.

Он также заявил, что через десять лет не сможет "ответить перед совестью, ни перед собой, ни перед внуками, ни перед страной", если не помешает вступлению Украины в ЕС. Членство Украины политик назвал "лихорадкой брюссельской мечты", от которой он хочет набито защитить Венгрию и вообще весь Евросоюз.

Свою публикацию Виктор Орбан использовал для очередной рекламы правительственного опроса о вступлении Украины в состав ЕС.