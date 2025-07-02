Общественный деятель, член Республиканской партии Борис Пинкус в эфире 24 Канала рассказал, что отступать от санкций дальше некуда – по нескольким причинам. Дональд Трамп, вдохновленный ударами по ядерным центрам Ирана, приехал на саммит в Гааге 24 – 25 июня.

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Что может повлиять на решение Трампа

На саммите Трамп преуспел в том, что все страны НАТО согласились до 2035 года выделять 5% ВВП на собственную оборонную промышленность.

Это колоссальный прорыв. Со времен Рональда Рейгана каждый президент США пытался сделать что-то в этом направлении, но безрезультатно. А Трампу удалось,

– сказал Борис Пинкус.

Он добавил, что Трамп также пообщался с Владимиром Зеленским – этот разговор стал продолжением конструктивного диалога, начатого во время их встречи в Ватикане. Это имело ощутимое влияние на дальнейшее развитие событий. Трамп публично пообещал Зеленскому приложить усилия, чтобы обеспечить Украину системами ПВО Patriot.

"И, конечно, трагедия, которая снова постигла Украину в ночь на 29 июня, когда Россия атаковала страну более 600 дронами и ракетами, также имела значение. Об этом, без сомнения, доложили Трампу. Так же, как и об угрозах из уст Дмитрия Медведева и заявление Владимира Путина в Санкт-Петербурге о том, что им нужна вся Украина", – отметил Пинкус.

Трамп готов дать ход санкциям против России

Он также напомнил, что Трамп ранее уже заявлял: Путин "водит его за нос". И теперь все, накопившееся, стало для Трампа толчком к переосмыслению. Особенно значимым, по словам Пинкуса, является его обещание сенатору Линдси Грэму – поддержать принятие закона о жестких санкциях против России. Это может произойти уже в ближайшее время.

В Гааге Трамп также пообещал провести телефонный разговор с Путиным буквально на следующей неделе. Однако прошло уже более недели – и никаких звонков со стороны Трампа не было. Пинкус предположил, что этот разговор, вероятно, в ближайшее время не состоится. Но даже если он и будет иметь место, то будет совсем другой, чем той, которую Трамп планировал, находясь в Гааге.

Новые обстоятельства не в пользу Путина. И теперь Трамп, вероятнее всего, будет говорить с позиции силы, демонстрируя свои преимущества. А главный его аргумент – это санкции. Во-вторых, он уже открыто заявляет о намерении помогать Украине.