Это может стать рычагом давления на Россию, а также свидетельствовать об изменении внешнеполитического курса Трампа после саммита НАТО в Гааге. Однако, как отметил в эфире 24 Канала заместитель директора аналитического центра "Политика" Артем Бронжуков, есть определенный нюанс.

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Трамп может ввести жесткие пошлины

Около месяца назад Артем Бронжуков разговаривал с одним из советников влиятельных сенаторов-республиканцев. Тот подтвердил, что вероятность принятия этого законопроекта очень высока. Очевидно, что разработка инициативы согласована с Белым домом. Вряд ли такой документ появился бы без предварительного согласования с Трампом.

Вероятно, этот законопроект рассматривался как один из рычагов давления на Россию в контексте переговорного процесса, но этого не произошло. Однако после недавнего саммита в Гааге, который состоялся на прошлой неделе, активность США в этом направлении усилилась. Дональд Трамп начал озвучивать месседжи, направленные на единство – как в отношении Украины, так и в отношении европейских союзников.

Возможно, будет ощутимое изменение вектора в контексте американской политики,

– отметил заместитель директора аналитического центра "Политика".

В то же время спешить с выводами не стоит. Введение 500% пошлин против компаний, которые продолжают покупать российскую нефть и одновременно сотрудничают с американскими партнерами, безусловно стало бы мощным сигналом.

Но надо помнить, как Трамп вводил тарифы против европейских государств, Китая и Канады: делал шаг вперед и сразу два шага назад. По этой истории, нужно так же посмотреть, как будет развиваться ситуация,

– отметил Артем Бронжуков.

По его мнению, решающим моментом в изменении позиции Трампа стал именно саммит НАТО в Гааге. Там страны-члены Альянса согласились увеличить собственный вклад в финансирование оборонного блока до 5% ВВП до 2035 года. Для Трампа это – своеобразная "медаль", которую он может повесить на рубашку.

Теперь и Украина, и ее партнеры ожидают от Трампа конкретных шагов навстречу – в тех вопросах, которые являются критически важными для украинской безопасности и обороны.