Це може стати важелем тиску на Росію, а також свідчити про зміну зовнішньополітичного курсу Трампа після саміту НАТО в Гаазі. Однак, як зазначив в етері 24 Каналу заступник директора аналітичного центру "Політика" Артем Бронжуков, є певний нюанс.

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Трамп може запровадити жорсткі мита

Близько місяця тому Артем Бронжуков мав розмову з одним із радників впливових сенаторів-республіканців. Той підтвердив, що ймовірність ухвалення цього законопроєкту є дуже високою. Очевидно, що розробка ініціативи погоджена з Білим домом. Навряд чи такий документ з'явився б без попереднього погодження з Трампом.

Ймовірно, цей законопроєкт розглядався як один із важелів тиску на Росію в контексті переговорного процесу, але цього не сталося. Однак після нещодавнього саміту в Гаазі, який відбувся минулого тижня, активність США в цьому напрямі посилилася. Дональд Трамп почав озвучувати меседжі, спрямовані на єдність – як щодо України, так і щодо європейських союзників.

Можливо, буде відчутна зміна вектора в контексті американської політики,

– зазначив заступник директора аналітичного центру "Політика".

Водночас поспішати з висновками не варто. Запровадження 500% мит проти компаній, які продовжують купувати російську нафту і водночас співпрацюють з американськими партнерами, безумовно стало б потужним сигналом.

Але треба пам'ятати, як Трамп вводив тарифи проти європейських держав, Китаю та Канади: робив крок вперед і одразу два кроки назад. Щодо цієї історії, потрібно так само подивитися, як буде розвиватися ситуація,

– зауважив Артем Бронжуков.

На його думку, вирішальним моментом у зміні позиції Трампа став саме саміт НАТО в Гаазі. Там країни-члени Альянсу погодилися збільшити власний внесок у фінансування оборонного блоку до 5% ВВП до 2035 року. Для Трампа це – своєрідна "медаль", яку він може повісити на сорочку.

Тепер і Україна, і її партнери очікують від Трампа конкретних кроків назустріч – у тих питаннях, які є критично важливими для української безпеки та оборони.