Також президент США може погодитися на пропозицію Євросоюзу щодо запровадження ціни 45 доларів за барель нафти. Таку думку 24 Каналу озвучив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Читайте також Трамп вважає, що настав час ввести нові санкції проти Росії, – сенатор Грем

Перший крок до санкцій

Іван Ус припустив, що Трамп мав певні очікування щодо Росії. Зокрема, він вважав, що вона може бути антикитайською. Хоча це неможливо, тому що Москва дуже залежить від Китаю. Також американський лідер вважав, що Кремль допоможе забрати в Ірану ядерні напрацювання, чого також не відбудеться.

Президент США міг зрозуміти, що Росія не зіграє ту роль, яка була йому потрібна, та може робити певні кроки. Однак наразі не можна сказати, що це однозначно відбудеться. Адже з моменту інавгурації Трампа не було запроваджено жодних нових санкцій проти Росії.

Але час йде, усе змінюється. Тому, можливо, все-таки США не будуть виступати проти зниження стелі цін на російську нафту. Пропозиція, яку ЄС виношував щодо 45 доларів за барель, яка була відкладена через зростання ціни на нафту через чергове загострення кризи на Близькому Сході,

– вважає головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Зараз ціни на нафту знову падають. Тому цілком можливо, що Євросоюз повернеться до цієї ідеї. Це може бути першим кроком на шляху запровадження санкцій проти Росії.

Можливо, першим кроком у напрямку санкцій Трампа буде відсутність протесту щодо ідеї ЄС про зниження планки цін на російську нафту. Далі, можливо, буде проєкт Ліндсі Грема,

– додав Іван Ус.

Нагадаємо, Дональд Трамп погодив нові санкції проти Росії. Мовиться про ініційований санатором Ліндсі Гремом проєкт щодо 500% мит проти покупців російських енергоресурсів. Санкційний законопроєкт, покликаний збільшити тиск на Росію через відмову йти на мирні переговори з Україною, вже має підтримку президента США. Його планують ухвалити у Конгресі після традиційної перерви, яка завершиться 7 липня. Грем впевнений, що Трамп підпише документ після його ухвалення конгресменами.