Об этом президент Украины рассказал во время пресс-конференции с действующим президентом Польши Анджеем Дудой, пишет 24 Канал.

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О чем разговаривали Зеленский и Трамп

Президент Украины заявил, что с американским лидером была "хорошая встреча".

Мы обсудили все вопросы, которые интересны, прежде всего связанные с системами Patriot, с тем, как защитить наше небо и с другими шагами, связанными с переговорным процессом, а также санкционное направление, наши двусторонние отношения после подписания соответствующего соглашения. То есть спектр широкий,

– рассказал он.

Владимир Зеленский добавил, что стороны договорились о контактах на уровне министерств обороны, иностранных дел и других уровнях.

Ранее президент США заявлял, что не исключает передачу Украине зенитного ракетного комплекса Patriot. "Возможно", – ответил Трамп на вопрос журналиста, рассматривает ли он возможность отправки этого оружия в Украину и принял ли уже решение по этому поводу.