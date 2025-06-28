Про це президент України розповів під час пресконференції з діючим президентом Польщі Анджеєм Дудою, пише 24 Канал.

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Про що розмовляли Зеленський і Трамп

Президент України заявив, що з американським лідером була "хороша зустріч".

Ми обговорили всі питання, які цікаві, передусім пов'язані з системами Patriot, з тим, як захистити наше небо і з іншими кроками, пов'язаними з перемовним процесом, а також санкційний напрямок, наші двосторонні відносини після підписання відповідної угоди. Тобто спектр широкий,

– розповів він.

Володимир Зеленський додав, що сторони домовилися про контакти на рівні міністерств оборони, закордонних справ та інших рівнях.

Раніше президент США заявляв, що не виключає передачу Україні зенітного ракетного комплексу Patriot. "Можливо", – відповів Трамп на питання журналіста, чи розглядає він можливість відправки цієї зброї в Україну і чи прийняв уже рішення щодо цього.