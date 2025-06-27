Президент Украины не один раз поднимал этот вопрос. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы-Украина".

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Как продвигается вопрос продажи Украине систем Patriot из США

Безусловно, услышали много положительных сигналов, не только этот. Вы знаете, что тема продажи Patriot для Украины не первый раз поднималась президентом Украины, был этот вопрос поднят во время одного из телефонных разговоров, затем началась соответствующая работа на уровне Министерства обороны,

– отметил Жовква.

Он добавил, что переговоры об этом сейчас продолжаются, продолжается соответствующая работа на уровне тех специалистов, которые должны этим заниматься.

Напомним, Трампа спросили о том, могут ли США продать Украине ракеты к Patriot. Он ответил, что они нужны и США, он хочет, чтобы США могли их предоставить.