Громадський діяч, член Республіканської партії Борис Пінкус в ефірі 24 Каналу розповів, що відступати від санкцій далі нікуди – з кількох причин. Дональд Трамп, натхненний ударами по ядерних центрах Ірану, приїхав на саміт у Гаазі 24 – 25 червня.

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Що може вплинути на рішення Трампа

На саміті Трамп досяг успіху в тому, що всі країни НАТО погодилися до 2035 року виділяти 5% ВВП на власну оборонну промисловість.

Це колосальний прорив. Із часів Рональда Рейгана кожен президент США намагався зробити щось в цьому напрямі, але безрезультатно. А Трампу вдалося,

– сказав Борис Пінкус.

Він додав, що Трамп також поспілкувався із Володимиром Зеленським – ця розмова стала продовженням конструктивного діалогу, розпочатого під час їхньої зустрічі у Ватикані. Це мало відчутний вплив на подальший розвиток подій. Трамп публічно пообіцяв Зеленському докласти зусиль, щоб забезпечити Україну системами ППО Patriot.

"І, звичайно, трагедія, яка знову спіткала Україну в ніч на 29 червня, коли Росія атакувала країну понад 600 дронами й ракетами, також мала значення. Про це, без сумніву, доповіли Трампу. Так само, як і про погрози з вуст Дмитра Медведєва та заяву Володимира Путіна в Санкт-Петербурзі про те, що їм потрібна вся Україна", – зазначив Пінкус.

Трамп готовий дати хід санкціям проти Росії

Він також нагадав, що Трамп раніше вже заявляв: Путін "водить його за ніс". І тепер усе, що накопичилося, стало для Трампа поштовхом до переосмислення. Особливо значущою, за словами Пінкуса, є його обіцянка сенаторові Ліндсі Грему – підтримати ухвалення закону про жорсткі санкції проти Росії. Це може відбутися вже найближчим часом.

У Гаазі Трамп також пообіцяв провести телефонну розмову з Путіним буквально наступного тижня. Проте минуло вже понад тиждень – і жодних дзвінків з боку Трампа не було. Пінкус припустив, що ця розмова, ймовірно, найближчим часом не відбудеться. Але навіть якщо вона й матиме місце, то буде зовсім іншою, ніж тією, яку Трамп планував, перебуваючи в Гаазі.

Нові обставини не на користь Путіна. І тепер Трамп, найімовірніше, говоритиме з позиції сили, демонструючи свої переваги. А головний його аргумент – це санкції. По-друге, він уже відкрито заявляє про намір допомагати Україні.