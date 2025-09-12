Куди підуть кошти Євросоюзу?
Ця нова фінансова підтримка має допомогти Києву належно підготуватися до холодів та захистити українців від екстремальних морозів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Єврокомісію.
За ці кошти партнери ЄС з гуманітарної допомоги доставлять в Україну матеріали, необхідні для укриттів, ремонту пошкоджених від обстрілів будинків та центрів для вимушених переселенців.
Окрім того, кошти направлять на покращення доступу до води та на санаторії й опалення.
Нову підтримку також спрямують:
- на грошову допомогу;
- на фінансування твердого палива;
- на обігрівальні прилади;
- на утеплювальні матеріали;
- та на облаштування пунктів обігріву.
Особлива увага приділятиметься вразливим категоріям населення, а саме літнім людям, особам з інвалідністю та сім'ям переселенців, що живуть у колективних центрах.
Зима приносить нові випробування для мільйонів українців, які вже страждають від наслідків війни Росії. Ми повинні діяти спільно, посилювати нашу гуманітарну відповідь та захищати найбільш вразливих у холодні місяці. Ці додаткові 40 мільйонів євро – це підтвердження нашої відданості українському народу,
– заявила єврокомісарка з питань гуманітарної допомоги Аджа Лабіб.
Яку гуманітарну допомогу вже надав ЄС Україні?
За допомогою Механізму цивільного захисту ЄС вже доставив понад 156 тисяч тонн гуманітарних вантажів в Україну. Ця допомога охоплює 9 342 генератори, 6 917 трансформаторів та мільйони LED-ламп для економії електроенергії. Додатково ЄС разом із країнами-членами виділили понад 4,2 мільярда євро гуманітарної підтримки для України та її сусідів. Крім того, Євросоюз організував евакуацію на лікування понад 4 500 українських пацієнтів у 22 країни Європи.
Яку допомогу надає Європа Україні у підготовці до зими?
Велика Британія також оголосила про новий пакет підтримки для України, щоб допомогти пройти зимовий період. 142 мільйони фунтів (понад 160 мільйонам євро), зокрема, підуть на гуманітарну допомогу жителям прифронтових територій, захист найбільш уразливих груп населення та екстрену підтримку тих, хто постраждав від російських атак.
Раніше Норвегія пообіцяла виділити Україні 1 мільярд норвезьких крон, або майже 100 мільйонів доларів, для закупівлі газу до зими, щоб забезпечити потреби населення, бізнесу та промисловості. А прем'єр країни Йонас Гар Стере під час свого візиту до Києва додав, що його країна надасть Україні допомогу у постачанні газу, щоб запобігти дефіциту палива.
Окрім того, компанія "Нафтогаз України" уклала угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку на 550 мільйонів євро. Ці кошти спрямують на закупівлі газу до зими.