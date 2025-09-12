Куди підуть кошти Євросоюзу?

Ця нова фінансова підтримка має допомогти Києву належно підготуватися до холодів та захистити українців від екстремальних морозів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Єврокомісію.

За ці кошти партнери ЄС з гуманітарної допомоги доставлять в Україну матеріали, необхідні для укриттів, ремонту пошкоджених від обстрілів будинків та центрів для вимушених переселенців.

Окрім того, кошти направлять на покращення доступу до води та на санаторії й опалення.

Нову підтримку також спрямують:

на грошову допомогу;

на фінансування твердого палива;

на обігрівальні прилади;

на утеплювальні матеріали;

та на облаштування пунктів обігріву.

Особлива увага приділятиметься вразливим категоріям населення, а саме літнім людям, особам з інвалідністю та сім'ям переселенців, що живуть у колективних центрах.

Зима приносить нові випробування для мільйонів українців, які вже страждають від наслідків війни Росії. Ми повинні діяти спільно, посилювати нашу гуманітарну відповідь та захищати найбільш вразливих у холодні місяці. Ці додаткові 40 мільйонів євро – це підтвердження нашої відданості українському народу,

– заявила єврокомісарка з питань гуманітарної допомоги Аджа Лабіб.

Яку гуманітарну допомогу вже надав ЄС Україні? За допомогою Механізму цивільного захисту ЄС вже доставив понад 156 тисяч тонн гуманітарних вантажів в Україну. Ця допомога охоплює 9 342 генератори, 6 917 трансформаторів та мільйони LED-ламп для економії електроенергії. Додатково ЄС разом із країнами-членами виділили понад 4,2 мільярда євро гуманітарної підтримки для України та її сусідів. Крім того, Євросоюз організував евакуацію на лікування понад 4 500 українських пацієнтів у 22 країни Європи.

Яку допомогу надає Європа Україні у підготовці до зими?