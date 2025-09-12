Куда пойдут средства Евросоюза?

Эта новая финансовая поддержка должна помочь Киеву должным образом подготовиться к холодам и защитить украинцев от экстремальных морозов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.

За эти средства партнеры ЕС по гуманитарной помощи доставят в Украину материалы, необходимые для укрытий, ремонта поврежденных от обстрелов домов и центров для вынужденных переселенцев.

Кроме того, средства направят на улучшение доступа к воде и на санатории и отопление.

Новую поддержку также направят:

  • на денежную помощь;
  • на финансирование твердого топлива;
  • на обогревательные приборы;
  • на утеплительные материалы;
  • и на обустройство пунктов обогрева.

Особое внимание будет уделяться уязвимым категориям населения, а именно пожилым людям, лицам с инвалидностью и семьям переселенцев, живущих в коллективных центрах.

Зима приносит новые испытания для миллионов украинцев, которые уже страдают от последствий войны России. Мы должны действовать сообща, усиливать наш гуманитарный ответ и защищать наиболее уязвимых в холодные месяцы. Эти дополнительные 40 миллионов евро – это подтверждение нашей преданности украинскому народу,
– заявила еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи Аджа Лабиб.

Какую гуманитарную помощь уже предоставил ЕС Украине?

С помощью Механизма гражданской защиты ЕС уже доставил более 156 тысяч тонн гуманитарных грузов в Украину. Эта помощь охватывает 9 342 генератора, 6 917 трансформаторов и миллионы LED-ламп для экономии электроэнергии. Дополнительно ЕС вместе со странами-членами выделили более 4,2 миллиарда евро гуманитарной поддержки для Украины и ее соседей. Кроме того, Евросоюз организовал эвакуацию на лечение более 4 500 украинских пациентов в 22 страны Европы.

Какую помощь оказывает Европа Украине в подготовке к зиме?

  • Великобритания также объявила о новом пакете поддержки для Украины, чтобы помочь пройти зимний период. 142 миллиона фунтов (более 160 миллионам евро), в частности, пойдут на гуманитарную помощь жителям прифронтовых территорий, защиту наиболее уязвимых групп населения и экстренную поддержку тех, кто пострадал от российских атак.

  • Ранее Норвегия пообещала выделить Украине 1 миллиард норвежских крон, или почти 100 миллионов долларов, для закупки газа к зиме, чтобы обеспечить потребности населения, бизнеса и промышленности. А премьер страны Йонас Гар Стере во время своего визита в Киев добавил, что его страна предоставит Украине помощь в поставках газа, чтобы предотвратить дефицит топлива.

  • Кроме того, компания "Нафтогаз Украины" заключила соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на 550 миллионов евро. Эти средства направят на закупки газа к зиме.