Куда пойдут средства Евросоюза?
Эта новая финансовая поддержка должна помочь Киеву должным образом подготовиться к холодам и защитить украинцев от экстремальных морозов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.
За эти средства партнеры ЕС по гуманитарной помощи доставят в Украину материалы, необходимые для укрытий, ремонта поврежденных от обстрелов домов и центров для вынужденных переселенцев.
Кроме того, средства направят на улучшение доступа к воде и на санатории и отопление.
Новую поддержку также направят:
- на денежную помощь;
- на финансирование твердого топлива;
- на обогревательные приборы;
- на утеплительные материалы;
- и на обустройство пунктов обогрева.
Особое внимание будет уделяться уязвимым категориям населения, а именно пожилым людям, лицам с инвалидностью и семьям переселенцев, живущих в коллективных центрах.
Зима приносит новые испытания для миллионов украинцев, которые уже страдают от последствий войны России. Мы должны действовать сообща, усиливать наш гуманитарный ответ и защищать наиболее уязвимых в холодные месяцы. Эти дополнительные 40 миллионов евро – это подтверждение нашей преданности украинскому народу,
– заявила еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи Аджа Лабиб.
Какую гуманитарную помощь уже предоставил ЕС Украине?
С помощью Механизма гражданской защиты ЕС уже доставил более 156 тысяч тонн гуманитарных грузов в Украину. Эта помощь охватывает 9 342 генератора, 6 917 трансформаторов и миллионы LED-ламп для экономии электроэнергии. Дополнительно ЕС вместе со странами-членами выделили более 4,2 миллиарда евро гуманитарной поддержки для Украины и ее соседей. Кроме того, Евросоюз организовал эвакуацию на лечение более 4 500 украинских пациентов в 22 страны Европы.
Какую помощь оказывает Европа Украине в подготовке к зиме?
Великобритания также объявила о новом пакете поддержки для Украины, чтобы помочь пройти зимний период. 142 миллиона фунтов (более 160 миллионам евро), в частности, пойдут на гуманитарную помощь жителям прифронтовых территорий, защиту наиболее уязвимых групп населения и экстренную поддержку тех, кто пострадал от российских атак.
Ранее Норвегия пообещала выделить Украине 1 миллиард норвежских крон, или почти 100 миллионов долларов, для закупки газа к зиме, чтобы обеспечить потребности населения, бизнеса и промышленности. А премьер страны Йонас Гар Стере во время своего визита в Киев добавил, что его страна предоставит Украине помощь в поставках газа, чтобы предотвратить дефицит топлива.
Кроме того, компания "Нафтогаз Украины" заключила соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на 550 миллионов евро. Эти средства направят на закупки газа к зиме.