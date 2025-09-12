Куда пойдут средства Евросоюза?

Эта новая финансовая поддержка должна помочь Киеву должным образом подготовиться к холодам и защитить украинцев от экстремальных морозов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Еврокомиссию.

За эти средства партнеры ЕС по гуманитарной помощи доставят в Украину материалы, необходимые для укрытий, ремонта поврежденных от обстрелов домов и центров для вынужденных переселенцев.

Кроме того, средства направят на улучшение доступа к воде и на санатории и отопление.

Новую поддержку также направят:

на денежную помощь;

на финансирование твердого топлива;

на обогревательные приборы;

на утеплительные материалы;

и на обустройство пунктов обогрева.

Особое внимание будет уделяться уязвимым категориям населения, а именно пожилым людям, лицам с инвалидностью и семьям переселенцев, живущих в коллективных центрах.

Зима приносит новые испытания для миллионов украинцев, которые уже страдают от последствий войны России. Мы должны действовать сообща, усиливать наш гуманитарный ответ и защищать наиболее уязвимых в холодные месяцы. Эти дополнительные 40 миллионов евро – это подтверждение нашей преданности украинскому народу,

– заявила еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи Аджа Лабиб.

Какую гуманитарную помощь уже предоставил ЕС Украине? С помощью Механизма гражданской защиты ЕС уже доставил более 156 тысяч тонн гуманитарных грузов в Украину. Эта помощь охватывает 9 342 генератора, 6 917 трансформаторов и миллионы LED-ламп для экономии электроэнергии. Дополнительно ЕС вместе со странами-членами выделили более 4,2 миллиарда евро гуманитарной поддержки для Украины и ее соседей. Кроме того, Евросоюз организовал эвакуацию на лечение более 4 500 украинских пациентов в 22 страны Европы.

