Поскольку "Праща Давида" – совместная разработка Израиля и США, то от последних нужно было получить разрешение. Вашингтон дал "зеленый свет", а это значит, что систему ПВО отправят за границу.
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Впервые "Праща Давида" покидает Израиль
Заметим, что выразила желание приобрести эту систему ПВО в Финляндии. Поскольку США разрешили, мы наблюдаем, как творится новейшая история вооружения. Ведь это впервые "Праща Давида" покидает страну и отправляется за границу, чтобы защищать другое государство.
Обратим внимание на то, что Финляндия заявила о том, что стремится приобрести "Пращу Давида" еще в апреле 2023 года. Сделала это страна на следующий день после того, как стала членом НАТО.
Ожидается, что Финляндия и Израиль в ближайшие дни подпишут соглашение. Ее стоимость – около 316 миллионов евро.
Что известно о "Праще Давида"
- Это система ПВО, изготовленная компанией Rafael Advanced Defense Systems. Она способна перехватывать ракеты и снаряды. А делает она это на расстоянии до 300 километров.
- Известно, что Израиль использует ее с 2017 года. Она служит системой среднего уровня внутри комплекса ПРО.
- Впервые ее успешно применили в мае 2023 года. Ее применяли во время контртеррористической операции "Щит и стрела".
Тем временем Украина на шаг ближе к получению F-16. Глава государства рассказал, когда учения начнут наши военные.
Когда стартуют обучение на F-16
Владимир Зеленский встретился с послами 2 августа. Во время общения с ними, он анонсировал начало обучения наших пилотов на истребителях западного образца
F-16. В этом месяце начнется тренировка наших украинских пилотов,
– подчеркнул президент.
Он добавил, что сейчас следует работать на все 100% с государствами, которые:
- имеют эти самолеты,
- смогут после учебы передать их Украине.
Это мощная, сложная задача. Быстрее должно состояться поставки и боевое применение F-16 нашими пилотами. И вы понимаете, о каких странах говорится,
– подытожил глава государства.
Напомним, что Украина может получить F-16 весной 2024 года. Также существует предположение, что западные истребители могут прибыть быстрее. В лучшем случае – в конце этого года.