Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для The Guardian, передает 24 Канал.

В чем уникальность украинской ПВО?

Владимир Зеленский рассказал, что Украина использует комплексный подход к защите неба от вражеских целей.

Сейчас противовоздушная оборона включает мобильные огневые группы, разведывательные и ударные дроны, дроны-перехватчики, а также другие типы вооружения.

По словам президента, все эти элементы работают как одна "программа мультизащиты" и в других странах нет похожего опыта.

Такой программы нет ни у кого, потому что никто в такой массовой сухопутной войне, и не только сухопутной, не участвовал. Это самая большая за последние сто лет,

– сказал лидер Украины.

Зеленский уточнил, что это самая большая война за это время учитывая ее технологичность.

