Про це розповів Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Guardian, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія вночі била ракетами різних типів та десятками дронів: скільки ворожих цілей знищено

У чому унікальність української ППО?

Володимир Зеленський розповів, що Україна використовує комплексний підхід до захисту неба від ворожих цілей.

Наразі протиповітряна оборона включає мобільні вогневі групи, розвідувальні та ударні дрони, дрони-перехоплювачі, а також інші типи озброєння.

За словами президента, всі ці елементи працюють як одна "програма мультизахисту" і в інших країнах немає схожого досвіду.

Такої програми немає ні у кого, тому що ніхто в такій масовій сухопутній війні, і не тільки сухопутній, не брав участь. Це найбільша за останні сто років,
– сказав лідер України.

Зеленський уточнив, що це найбільша війна за цей час з огляду на її технологічність.

Останні заяви щодо посилення ППО

  • 2 листопада стало відомо, що додаткові системи Patriot від Німеччини вже доставлені в Україну. Їхня точна кількість не розголошується.

  • Колишній генсек НАТО, заявив, що сусідні з Україною держави, мають розміщувати у себе ППО та ПРО для перехоплення російських цілей над Україною. На думку Андерса Фога Расмуссена, це покаже Росії, що удари по цих країнах будуть атакою на весь Альянс.

  • Президент Володимир Зеленський планує придбати у США 27 систем Patriot. Країни Європи можуть тимчасово передати Україні свої комплекси