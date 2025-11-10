Про це розповів Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Guardian, передає 24 Канал.
У чому унікальність української ППО?
Володимир Зеленський розповів, що Україна використовує комплексний підхід до захисту неба від ворожих цілей.
Наразі протиповітряна оборона включає мобільні вогневі групи, розвідувальні та ударні дрони, дрони-перехоплювачі, а також інші типи озброєння.
За словами президента, всі ці елементи працюють як одна "програма мультизахисту" і в інших країнах немає схожого досвіду.
Такої програми немає ні у кого, тому що ніхто в такій масовій сухопутній війні, і не тільки сухопутній, не брав участь. Це найбільша за останні сто років,
– сказав лідер України.
Зеленський уточнив, що це найбільша війна за цей час з огляду на її технологічність.
Останні заяви щодо посилення ППО
2 листопада стало відомо, що додаткові системи Patriot від Німеччини вже доставлені в Україну. Їхня точна кількість не розголошується.
Колишній генсек НАТО, заявив, що сусідні з Україною держави, мають розміщувати у себе ППО та ПРО для перехоплення російських цілей над Україною. На думку Андерса Фога Расмуссена, це покаже Росії, що удари по цих країнах будуть атакою на весь Альянс.
Президент Володимир Зеленський планує придбати у США 27 систем Patriot. Країни Європи можуть тимчасово передати Україні свої комплекси