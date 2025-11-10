Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Президента України в інтерв'ю The Guardian.

Що каже Зеленський про замовлення Patriot?

Володимир Зеленський пояснив, що тісно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб захистити країну від нічних атак російських безпілотників. Водночас Велика Британія та інші союзники поки відмовляються надсилати винищувачі для патрулювання неба над центральними й західними регіонами країни.

На запитання, чи достатньо роблять ЄС і Велика Британія напередодні холодної та темної зими, Зеленський відповів:

Цього ніколи не буває достатньо. Достатньо буде тоді, коли війна закінчиться. І коли Путін зрозуміє, що повинен зупинитися.

Президент України підкреслив, що хотів би замовити 27 систем протиповітряної оборони Patriot в американських виробників. Тим часом за його словами, європейські держави могли б тимчасово надати Україні свої наявні комплекси Patriot.

Переговори зі США щодо закупівлі Patriot: що відомо?