Про таке в коментарі Суспільному розповів представник НАТО, передає 24 Канал.
Як програма PURL забезпечує Україну зброєю?
За даними джерел, союзники продовжують фінансувати нові пакети допомоги та готують додаткові зобов'язання.
Перші чотири пакети загальною вартістю близько 2 мільярдів доларів уже профінансовані, зокрема йдеться про підтримку, надану Нідерландами (4 серпня); Данією, Норвегією та Швецією (5 серпня); Німеччиною (13 серпня); і Канадою (24 серпня).
Окрім уже профінансованих пакетів PURL, низка союзників працює над додатковими зобов'язаннями,
– сказав представник НАТО.
В Альянсі очікують, що найближчим часом ще кілька країн оголосять про нові пакети допомоги.
Представник НАТО наголосив, що обладнання з перших пакетів уже доставлено, а нові постачання продовжуються без жодних перерв у реалізації програми PURL.
Нагадаймо! Ініціатива PURL (Prioritized Ukrainian Requirements List) передбачає постачання Україні ключового американського озброєння, яке фінансують європейські союзники та Канада, а координацію доставки здійснює НАТО через структуру NSATU.
Військова допомога Україні: останні новини
Франція надсилає до України старі рибальські сіті для захисту від російських дронів. Так, бретонська благодійна організація Kernic Solidarités уже передала близько 280 кілометрів таких сіток для потреб військових і цивільних.
Одночасно Україна веде з США переговори про закупівлю додаткових систем Patriot. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання на підтримку американських партнерів у цьому питанні.
До того ж за його словами, американські виробники озброєнь нібито готові продати Україні крилаті ракети "Томагавк", якщо буде позитивний сигнал від Дональда Трампа.