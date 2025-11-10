Про таке в коментарі Суспільному розповів представник НАТО, передає 24 Канал.

Як програма PURL забезпечує Україну зброєю?

За даними джерел, союзники продовжують фінансувати нові пакети допомоги та готують додаткові зобов'язання.

Перші чотири пакети загальною вартістю близько 2 мільярдів доларів уже профінансовані, зокрема йдеться про підтримку, надану Нідерландами (4 серпня); Данією, Норвегією та Швецією (5 серпня); Німеччиною (13 серпня); і Канадою (24 серпня).

Окрім уже профінансованих пакетів PURL, низка союзників працює над додатковими зобов'язаннями,

– сказав представник НАТО.

В Альянсі очікують, що найближчим часом ще кілька країн оголосять про нові пакети допомоги.

Представник НАТО наголосив, що обладнання з перших пакетів уже доставлено, а нові постачання продовжуються без жодних перерв у реалізації програми PURL.

Нагадаймо! Ініціатива PURL (Prioritized Ukrainian Requirements List) передбачає постачання Україні ключового американського озброєння, яке фінансують європейські союзники та Канада, а координацію доставки здійснює НАТО через структуру NSATU.

