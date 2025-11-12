Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что никакой отставки Лаврова не будет. И конфликта между ним и Путиным нет.

Что на самом деле произошло с Лавровым?

Как отметил Жирнов, российский диктатор Путин не наказывает своих соратников. К примеру, 5 октября 2022 года секретарь тамошнего совбеза Николай Патрушев проводил совещание в Крыму по безопасности оккупированного полуострова и южных областей России. Через 3 дня произошел взрыв на Крымском мосту. Но диктатор никого не наказал.

В случае с Лавровым все было достаточно просто. Путин банально не хотел ехать в Будапешт на встречу с Трампом. И Лавров все это сорвал.

Путин боялся туда ехать. Мы не раз говорили о его паранойе и страхе летать в страны НАТО. Он к Эрдогану боялся лететь. А Лавров – верный солдатик Путина, который не имеет самостоятельной позиции,

– отметил Жирнов.

Пока Путин у власти, до тех пор он будет вести войну против Украины. По мнению Жирнова, российский диктатор собирается сидеть в Кремле до 2036 года. Именно для этого он изменил российскую конституцию.

Обратите внимание! Встреча Трампа и Путина, которая должна была состояться в Будапеште, отменили. Это произошло после разговора госсекретаря США Марко Рубио и Лаврова.

Что известно о "конфликте" с Лавровым: коротко