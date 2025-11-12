Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що ніякої відставки Лаврова не буде. Та й конфлікту між ним і Путіним немає.
Що насправді сталося з Лавровим?
Як наголосив Жирнов, російський диктатор Путін не карає своїх соратників. До прикладу, 5 жовтня 2022 року секретар тамтешнього радбезу Ніколай Патрушев проводив нараду в Криму щодо безпеки окупованого півострова та південних областей Росії. Через 3 дні стався вибух на Кримському мосту. Але диктатор нікого не покарав.
У випадку з Лавровим все було досить просто. Путін банально не хотів їхати в Будапешт на зустріч з Трампом. І Лавров навмисно усе це зірвав.
Путін боявся туди їхати. Ми не раз говорили про його параною та страх літати в країни НАТО. Він до Ердогана боявся летіти. А Лавров – вірний солдатик Путіна, який не має самостійної позиції,
– зазначив Жирнов.
Поки Путін при владі, доти він буде вести війну проти України. На думку Жирнова, російський диктатор збирається сидіти в Кремлі до 2036 року. Саме для цього він змінив російську конституцію.
Зверніть увагу! Зустріч Трампа і Путіна, яка мала відбутися у Будапешті, скасували. Це сталося після розмови держсекретаря США Марко Рубіо та Лаврова.
Що відомо про "конфлікт" з Лавровим: коротко
Лавров був відсутній на низці важливих російських заходах. Зокрема його не включили у склад російської делегації на саміт G20, який відбудеться в ПАР.
На основі цього західні ЗМІ вважають, що Лавров впав в немилість Путіна. І його нібито можуть звільнити.
Лавров підтримує повномасштабну війну проти України. Він регулярно хамовито висловлюється в бік Заходу.