Об этом Вэнс заявил в эфире подкаста Pod Force One, передает 24 Канал.
Что сказал Вэнс о войне в Украине?
По мнению Вэнса, Украина и Россия достигли "точки снижения выгоды" в контексте войны. Территория, которую захватывают россияне, очень незначительна, при этом Россия теряет очень много солдат. Тогда как украинцы "страдают от очень многих проблем", в частности с энергетической инфраструктурой.
Вэнс высказался о войне в Украине: видео Pod Force One
Мы действительно верим, что настал момент, когда в интересах и России, и Украины прекратить боевые действия. Но президент (Дональд Трамп – 24 Канал) может только "открыть двери", он не может заставить ни одну из сторон войти в них,
– объяснил вице-президент США.
Он также рассказал, что раньше верил в то, что война России против Украины продлится еще 15 лет, как в случае с Вьетнамом.
Заявления Вэнса о войне в Украине: коротко о главном
Ранее Джей Ди Вэнс заявил, что Украина и Россия не готовы к мирному соглашению из-за неразрешимых противоречий. По его мнению, урегулирование все еще возможно, но для этого потребуется "еще гораздо больше работы".
Вице-президент США также раскритиковал Кремль за избежание диалога и отметил, что оккупанты теряют много людей на войне в Украине без значительных достижений.
Вэнс добавил, что Трамп становится нетерпеливым в отношении России, потому что считает, что она проигрывает войну в Украине. По его словам, американский лидер всегда был убежден, что отказ Москвы от переговоров закончится для нее плохо.