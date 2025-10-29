Об этом Вэнс заявил в эфире подкаста Pod Force One, передает 24 Канал.

Что сказал Вэнс о войне в Украине?

По мнению Вэнса, Украина и Россия достигли "точки снижения выгоды" в контексте войны. Территория, которую захватывают россияне, очень незначительна, при этом Россия теряет очень много солдат. Тогда как украинцы "страдают от очень многих проблем", в частности с энергетической инфраструктурой.

Вэнс высказался о войне в Украине: видео Pod Force One

Мы действительно верим, что настал момент, когда в интересах и России, и Украины прекратить боевые действия. Но президент (Дональд Трамп – 24 Канал) может только "открыть двери", он не может заставить ни одну из сторон войти в них,

– объяснил вице-президент США.

Он также рассказал, что раньше верил в то, что война России против Украины продлится еще 15 лет, как в случае с Вьетнамом.

Заявления Вэнса о войне в Украине: коротко о главном