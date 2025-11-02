Про це пише 24 Канал з посиланням на Yeni Şafak. Можливість проведення мирних переговорів у Туреччині обговорив глава МЗС Хакан Фідан на TRT World Forum.

Дивіться також Нам може не все подобатись, – в ОП пояснили новий план завершення війни від України та ЄС

Що Україні та Росії пропонує Туреччина?

Анкара знову хоче стати посередником у мирних переговорах України та Росії та за традицією прийняти у своїй країні делегації.

Три раунди переговорів між делегаціями Росії і України в Стамбулі привели до відчутних результатів, зокрема до обміну полоненими та відновлення прямого діалогу між сторонами. Ми щиро віримо, що дипломатія залишається єдиним шляхом до мирного вирішення кризи в Україні,

– сказав Фідан.

Таким чином дружня до обох сторін держава показує, що готова докладати зусиль, щоб досягти миру.

Між Україною та Росією вже відбувалися переговори в Стамбулі в травні, червні та липні 2025 року. З боку Києва тоді звучали ключові вимоги для завершення війни та заклики до негайного припинення вогню. Україна вимагала зупинити бойові дії, встановити режим тиші та не бити по цивільній інфраструктурі. Однак Москва, своєю чергою, відмовилася погодитися на перемир’я.

У Туреччині також говорили про "меморандум" з низкою ультимативних вимог, більшість з яких були неприйнятними для української сторони. Ознайомлені джерела повідомили, що Москва досі працює над цим документом.

Туреччина не вперше пропонує свою допомогу в укладанні миру