Під час візиту відбудеться низка зустрічей та перемовин. Про це інформує 24 Канал із посиланням на Рустема Умєрова.

Яка мета візиту Умєрова до Туреччини?

Як зазначає очільник РНБО, під час перемовин у Стамбулі будуть обговорювати відновлення процесу обміну полоненими.

Він розповів, що існує досягнута раніше домовленість, яку необхідно реалізувати.

За його словами, президент Зеленський поставив чітке завдання – забезпечити повернення українців із полону.

Будуть зустрічі цими днями, зокрема, в Туреччині. Питання саме про це – відновити обміни,

– підкреслив Умєров.

Яку роль відіграє Туреччина у врегулюванні війни в Україні?