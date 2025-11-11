Під час візиту відбудеться низка зустрічей та перемовин. Про це інформує 24 Канал із посиланням на Рустема Умєрова.
Яка мета візиту Умєрова до Туреччини?
Як зазначає очільник РНБО, під час перемовин у Стамбулі будуть обговорювати відновлення процесу обміну полоненими.
Він розповів, що існує досягнута раніше домовленість, яку необхідно реалізувати.
За його словами, президент Зеленський поставив чітке завдання – забезпечити повернення українців із полону.
Будуть зустрічі цими днями, зокрема, в Туреччині. Питання саме про це – відновити обміни,
– підкреслив Умєров.
Яку роль відіграє Туреччина у врегулюванні війни в Україні?
Глава МЗС країни Хакан Фідан на форумі TRT World заявив, що Стамбул готовий приймати новий раунд переговорів між Україною та Росією, пропонуючи організувати зустрічі як делегацій, так і лідерів держав.
Попередні перемовини у Туреччині дозволили провести обмін полоненими та відновити діалог, однак Москва поки не погоджується на перемир'я, продовжуючи працювати над меморандумом із жорсткими вимогами.
Зі свого боку президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган наголосив на підтримці діалогу, довірі обох сторін та добрих відносинах з Києвом і Москвою.
Також під час телефонної розмови з Путіним Ердоган акцентував на необхідності активізувати дипломатичні зусилля в умовах війни в Україні.