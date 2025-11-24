Зустріч американської та української делегацій у Женеві підтвердила, що прогресу вже вдалося досягнути і зміни у плані все ж будуть. Водночас низка дискусійних питань досі лежить на столі. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, чи реально укласти угоду до 27 листопада, як цього хотів Трамп, і що буде, якщо Україна все ж не погодиться на умови, якій їй пропонують.

Чи вдасться підписати мирну угоду до 27 листопада?

У притаманній манері Дональд Трамп поставив дедлайн для підписання мирного плану – до 27 листопада, Дня подяки у США. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц одразу заявив, що цього часу не буде достатньо, аби змінити та підписати нову угоду.

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус зауважив, що Трампу реально пояснити, чому неможливо підписати угоду так швидко, не розгнівавши його.

Якщо щось інше приверне увагу Трампа, він забуде про цю дату. Ми ж не відкидаємо пропозицію, а працюємо над нею. Просто треба більше часу, бо потрібні чіткі юридичні формулювання. У тому вигляді, як зараз, план підлягатиме оскарженню, тобто навряд чи його вдасться реалізувати в життя,

– пояснив Ус.

Аналітик звернув увагу, що у плані був пункт, згідно з яким Україні заборонено бити по Москві та Санкт-Петербурзі. Виникає логічне запитання, чи можна тоді завдавати ударів по інших містах Росії. Подібних спірних питань у плані є ще чимало.

"Я погоджуюсь з паном Мерцом, що нереалістично це зробити до 27 листопада. Трампу потрібно донести, що план потрібно дописати, аби не було оскарження в суді. Окремі рішення Трампа вже мали негативну реакцію у судах, і на цьому треба наголосити", – зазначив аналітик.

Важливо! 24 листопада стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо заявив про потребу у більшій кількості часу для роботи над мирним планом, ніж очікувалось. Зокрема, видання The Economist повідомило, що термін Трампа до 27 листопада для підтримки мирного плану щодо України може бути продовжений ще на тиждень.

Що саме потрібно змінити у плані Трампа?

Активна робота над мирним планом відбувалась 23 листопада у Женеві. Українська та американська делегація узгоджували нові позиції. Політолог Ігор Чаленко наголосив, що є низка ключових пунктів, в яких Україна не може поступитися.

Насамперед має бути забезпечення першої статті цього плану – про суверенітет України. Тобто не може бути жодних обмежень для української армії, щодо приєднання до міжнародних організацій. Також незрозумілим є пункт про повну амністію (воєнних злочинців – 24 Канал). Загалом план має бути компромісним, бо в першому варіанті цього не було,

– наголосив Чаленко.

Хоч українська сторона і повідомляла, що американські делегати дослухаються до позиції України, паралельно Дональд Трамп опублікував гнівний пост, у якому знову звинуватив Зеленського через недостатню вдячність. Мовляв, Україна не цінує вкладу США у мирний процес.

"Пост Трампа – це також елемент тиску. Американській стороні доводиться балансувати і показувати, що вони не просто приймають усі позиції України, але є й певна напруга. Навіть росіяни почали трохи змінювати риторику. Якщо Путін казав, що план може стати основною для подальших перемовин, то тепер пропагандисти заявляють, що це невигідно Росії", – зауважив політолог.

Ймовірно, Кремлю вкрай не сподобалось, з яким конструктивом Україна та Європа підійшли до змін у відверто проросійському плані. Втім, очевидно, що закінчення війни має бути на "нічийних" позиціях, адже станом на зараз немає ані переможця, ані того, хто програв.

Як шантажують Зеленського через мирну угоду?

Напередодні Дональд Трамп заявив, що якщо Володимир Зеленський відмовиться підписувати мирний план США, тоді буде змушений боротись проти Росії з усіх сил. У такий спосіб він натякнув, що Штати зупинять поставки зброї та розвідданих для України, переконаний політолог Петро Олещук.

Трамп ледь не прямим текстом це говорить. Так, Зеленського шантажують, поза всіма сумнівами. Але таке вже було,

– зауважив Олещук.

Не вперше у західній пресі з'являються повідомлення, що на складах у США закінчується зброя і вони не зможуть віддати останнє Україні. Раніше повідомляли, що Піт Гегсет підписав розпорядження про скасування обміну розвідданими з Києвом. Подібне може повторитися і зараз, коли на кону така важлива для Трампа перемога.

"Не сумнівайтесь, таке ще буде. Але чи довго? Багатьом у Штатах це також не подобається, зокрема конгресменам-республіканцям та демократам, громадським діячам. Розрахунок Трампа простий – швидко протиснути необхідні норми і поставити всіх перед фактом. Але те, що це не подобається нікому ані в Європі, ані у США, і має використати Україна", – наголосив політолог.

Цікаво! Британський мільярдер, засновник Virgin Group Річард Бренсон жорстко розкритикував 28-пунктний "мирний план" США, який запропонували Україні. Він заявив, що це насправді не мирний план, а домовленості про капітуляцію, що легітимізують жорстоке вторгнення Росії в Україну. Бізнес-магнат додав, якщо цей текст не є російською дезінформацією, тоді він "став найнижчою точкою американської дипломатії щодо України".

Важливий нюанс у погрозах США

Таку ж думку поділяє і політолог Ігор Рейтерович. До того ж він зауважив, що допомогу від Сполучених Штатів при Трампі надавали Україні з певним нюансом.

За другої каденції Трампа Україна не отримала від США жодного долара і жодного патрона. Ми або купили самі зброю, або для нас її купили європейці. Єдине, що ми отримували – розвіддані і озброєння за програмами Байдена. Якщо Трамп відмовиться від цього, незрозуміло, як він це аргументуватиме, і як це сприймуть самі ж американці,

– зауважив Ігор Рейтерович.

Якщо все ж Україна виступить проти плану США, а Трамп, як наслідок, відмовиться допомагати Києву, це негативно може сприйняти як американське, так і європейське суспільство. Зрештою, після цього будь-який агресор знатиме, що, за правом сили, його ніхто не покарає, а отже, світ може поринути у справжній хаос.

"Звісно, Трамп може це зробити (заборонити обмін розвідданими та продаж зброї – 24 Канал), але йому буде дуже складно це пояснити. Мені здається, зараз це просто тиск, нам треба його правильно витримати, і звертати увагу не на нього, а на план. Над планом ми маємо працювати та витиснути з цього максимум", – наголосив політолог.

Останні новини про мирний план США