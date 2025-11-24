Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

До теми "Я не бачив жодного контрплану від Європи": нові заяви Марко Рубіо після перемовин у Женеві

Які результати зустрічі делегацій в Женеві?

Через те, що Київ та його партнери висловили побоювання щодо пунктів мирного плану, які не зовсім допоможуть Україні, американська сторона провела з українцями зустріч у Швейцарії. Зокрема йдеться про ті пункти, які вважаються значними поступками Росії.

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що сторони ще повинні попрацювати над різними питаннями, такими як роль НАТО та гарантіями безпеки для України.

Очевидно, що зрештою це має бути узгоджено з нашими президентами. Я дуже впевнений, що це станеться, враховуючи досягнутий нами прогрес,

– сказав Рубіо.

Варто зазначити, що українські чиновники вдячні президенту США за його підтримку. Європа своєю чергою нібито розробила іншу версію плану США для України, яка відхиляє зменшення кількості Збройних Сил України й територіальні поступки. Європейський план пропонує дещо посилити українське військо й проводити переговори щодо обміну територіям з лінії фронту, а не з областей, які Росія вважає своїми.

Дональд Трамп зазначив, що нинішня пропозиція США щодо припинення війни не є його остаточною. Він хоче, щоб домовленості були досягнуті до 27 листопада, однак припускає, що для цього знадобиться більше часу.

Обговорення мирного плану США: що відомо?