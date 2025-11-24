Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Какие результаты встречи делегаций в Женеве?

Из-за того, что Киев и его партнеры выразили опасения относительно пунктов мирного плана, которые не совсем помогут Украине, американская сторона провела с украинцами встречу в Швейцарии. В частности речь идет о тех пунктах, которые считаются значительными уступками России.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что стороны еще должны поработать над различными вопросами, такими как роль НАТО и гарантиями безопасности для Украины.

Очевидно, что в конце концов это должно быть согласовано с нашими президентами. Я очень уверен, что это произойдет, учитывая достигнутый нами прогресс,

– сказал Рубио.

Стоит отметить, что украинские чиновники благодарны президенту США за его поддержку. Европа в свою очередь якобы разработала другую версию плана США для Украины, которая отклоняет уменьшение количества Вооруженных Сил Украины и территориальные уступки. Европейский план предлагает несколько усилить украинское войско и проводить переговоры по обмену территориям с линии фронта, а не из областей, которые Россия считает своими.

Дональд Трамп отметил, что нынешнее предложение США о прекращении войны не является его окончательным. Он хочет, чтобы договоренности были достигнуты до 27 ноября, однако предполагает, что для этого понадобится больше времени.

Обсуждение мирного плана США: что известно?