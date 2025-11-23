Главные заявления государственного секретаря США Марко Рубио для прессы после переговоров собрал 24 Канал.

Что сказал Рубио о переговорах?

Марко Рубио отметил прогресс в разработке мирного плана для урегулирования войны в Украине. Это произошло после переговоров в Женеве 23 ноября.

Как сообщил госсекретарь США журналистам, новый документ будет иметь 26 – 28 пунктов в зависимости от версии. Он добавил, что американская сторона за последние 10 месяцев "подробно изучила приоритеты и красные линии" войны.

Работа остается, процесс продолжается, и я не хочу объявлять о победе или финале, но сейчас мы гораздо ближе по сравнению с тем, откуда мы начинали сегодня утром и неделю назад,

– сообщил Рубио.

Рубио подчеркнул, что США сейчас согласовывают позиции с Украиной, после чего наработанный вариант будет передан России.

Очевидно, мы передадим соглашение, которое было достигнуто с украинской стороной, российской стороне. Нужно будет, чтобы они согласились,

– добавил он.

Американский чиновник отметил, что часть вопросов уже "удалось сблизить", а ни один из них "не является таким, что невозможно преодолеть".

Я вам скажу, что сегодня был самый продуктивный день, который у нас когда-либо был, за все 10 месяцев работы над этим,

– сказал Рубио.

Отдельно Рубио заявил, что якобы не видел контрпредложений от Евросоюза, хотя с ними продолжается параллельный трек консультаций.

В США настроены добиться успеха с документом как можно быстрее, например до четверга, 27 ноября.

Переговоры в Женеве: последние новости