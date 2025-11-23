Главные заявления государственного секретаря США Марко Рубио для прессы после переговоров собрал 24 Канал.
Что сказал Рубио о переговорах?
Марко Рубио отметил прогресс в разработке мирного плана для урегулирования войны в Украине. Это произошло после переговоров в Женеве 23 ноября.
Как сообщил госсекретарь США журналистам, новый документ будет иметь 26 – 28 пунктов в зависимости от версии. Он добавил, что американская сторона за последние 10 месяцев "подробно изучила приоритеты и красные линии" войны.
Работа остается, процесс продолжается, и я не хочу объявлять о победе или финале, но сейчас мы гораздо ближе по сравнению с тем, откуда мы начинали сегодня утром и неделю назад,
– сообщил Рубио.
Рубио подчеркнул, что США сейчас согласовывают позиции с Украиной, после чего наработанный вариант будет передан России.
Очевидно, мы передадим соглашение, которое было достигнуто с украинской стороной, российской стороне. Нужно будет, чтобы они согласились,
– добавил он.
Американский чиновник отметил, что часть вопросов уже "удалось сблизить", а ни один из них "не является таким, что невозможно преодолеть".
Я вам скажу, что сегодня был самый продуктивный день, который у нас когда-либо был, за все 10 месяцев работы над этим,
– сказал Рубио.
Отдельно Рубио заявил, что якобы не видел контрпредложений от Евросоюза, хотя с ними продолжается параллельный трек консультаций.
В США настроены добиться успеха с документом как можно быстрее, например до четверга, 27 ноября.
Переговоры в Женеве: последние новости
Ранее The Telegraph опубликовал план ЕС по завершению войны в Украине. Он содержит 24 пункта, среди них – мониторинг прекращения огня, обмен военнопленными, сохранение суверенитета Украины, возможность вступления в НАТО и ЕС и прочее.
Президент Зеленский отметил, что благодаря переговорам в Женеве ситуация меняется динамично. По его словам, стороны фактически до ночи будут работать над шагами для завершения войны.
К слову, руководитель ОПУ Андрей Ермак подтвердил слова Рубио о продуктивной встрече и выразил благодарность США.