Для обсуждения плана собираются послы ЕС. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на корреспондента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Рикарда Йозвяка.

К теме В Швейцарии начался новый раунд переговоров Украины, США и Европы: главные заявления и все, что известно

Как Европа присоединяется к созданию мирного плана для Украины?

Европейские лидеры уже длительное время комментируют пункты мирного плана Трампа, который не поддерживают в полной мере. Все потому, что некоторые из них, по мнению ЕС, не будут полезными для Украины, а вместо этого играют на руку Кремлю.

Рикард Йозвяк отметил, что вечером 23 ноября послы Европейского Союза в Брюсселе должны провести встречу и еще раз обсудить 28-пунктный план по Украине и уже измененные предложения.

Корреспондент также добавил, что об установлении мира в Украине на встрече в Женеве говорили советники по национальной безопасности ЕС. Они встретились с коллегами из Украины, а затем – из США. Зато американцы не хотели, чтобы на переговорах присутствовали представители Европы.

Какие пункты мирного плана США не хочет принимать Европа?

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал в эфире 24 Канала, что Европа будет должна предоставить свое согласие на реализацию мирного плана не будет. Он добавил, что этот процесс будет долгим, и финальная версия будет содержать пункты, которые Россия будет считать шагом против нее. Европа, вероятно, выступает против пункта по сокращению украинской армии, которая фактически их защищает. Также партнеры считают неприемлемыми условия об использовании замороженных в Европе российских активов в интересах США.

Что известно о результатах встречи в Женеве?

Президент Владимир Зеленский отметил, что после встречи делегаций в Швейцарии были сигналы о том, что американская команда слышит украинскую сторону. Более того, США готовы изменить некоторые пункты в интересах Киева. Украинский лидер подчеркнул важность действенных шагов для окончания войны и подчеркнул, что украинская делегация защищает интересы Украины.

Европейские лидеры высказываются относительно предложений Соединенных Штатов. Так канцлер Германии Фридрих Мерц считает нереалистичным срок заключения мирного соглашения, который установил Дональд Трамп. Напомним, американский президент хочет, чтобы договоренностей стороны достигли до 27 ноября.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее отметил, что не уверен, кто является автором мирного плана и Варшава вместе с партнерами хочет присоединиться к разработке договоренностей.