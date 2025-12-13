Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.
Що кажуть у США про референдум щодо мирної угоди?
За словами чиновника, Зеленський у своїх публічних заявах 11 грудня зазначив, що питання справедливості будь-яких компромісів щодо територій має визначити народ України через референдум або вибори.
Зауважимо, що Росія наполягає на контролі всього Донбасу, попри те, що близько 14% території регіону наразі залишається під контролем України. США включили цю вимогу Росії до свого плану, запропонувавши при цьому, щоб спірна територія стала демілітаризованою зоною.
Утім, Зеленський висловив скепсис щодо створення "вільної економічної зони" на Донбасі та закликав до уточнень інших аспектів угоди.
Проведення такого голосування в теперішніх умовах буде дуже складним завданням. Однак, за словами американського чиновника, європейці під час зустрічі 12 грудня заявили, що якщо Зеленський запропонує референдум щодо території, вони підтримають його.
Мирний план: останні новини
За даними NYT, українська мирна пропозиція, що складається з 20 пунктів, передбачає гарантії захисту від агресії Росії та збереження територій, які контролює Київ. План також не містить вимоги відмови від НАТО.
Згодом зазначалося, що адміністрація Дональда Трампа готова надати Україні гарантії безпеки, які будуть затверджені Конгресом США і матимуть юридичну силу, за зразком статті 5 НАТО.
Трамп заявив, що триває робота над оцінкою можливості укладення мирної угоди між Росією та Україною. Проте американський президент відмовився коментувати деталі щодо створення буферної зони та питання територій.