Что говорят в США о референдуме по мирному соглашению?
По словам чиновника, Зеленский в своих публичных заявлениях 11 декабря отметил, что вопрос справедливости любых компромиссов по территориям должен определить народ Украины через референдум или выборы.
Заметим, что Россия настаивает на контроле всего Донбасса, несмотря на то, что около 14% территории региона пока остается под контролем Украины. США включили это требование России в свой план, предложив при этом, чтобы спорная территория стала демилитаризованной зоной.
Впрочем, Зеленский выразил скепсис относительно создания "свободной экономической зоны" на Донбассе и призвал к уточнениям других аспектов соглашения.
Проведение такого голосования в нынешних условиях будет очень сложной задачей. Однако, по словам американского чиновника, европейцы во время встречи 12 декабря заявили, что если Зеленский предложит референдум по территории, они поддержат его.
Мирный план: последние новости
По данным NYT, украинское мирное предложение, состоящее из 20 пунктов, предусматривает гарантии защиты от агрессии России и сохранения территорий, которые контролирует Киев. План также не содержит требования отказа от НАТО.
Впоследствии отмечалось, что администрация Дональда Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности, которые будут утверждены Конгрессом США и будут иметь юридическую силу, по образцу статьи 5 НАТО.
Трамп заявил, что продолжается работа над оценкой возможности заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Однако американский президент отказался комментировать детали по созданию буферной зоны и вопрос территорий.