Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Axios.

По словам чиновника, Зеленский в своих публичных заявлениях 11 декабря отметил, что вопрос справедливости любых компромиссов по территориям должен определить народ Украины через референдум или выборы.

Заметим, что Россия настаивает на контроле всего Донбасса, несмотря на то, что около 14% территории региона пока остается под контролем Украины. США включили это требование России в свой план, предложив при этом, чтобы спорная территория стала демилитаризованной зоной.

Впрочем, Зеленский выразил скепсис относительно создания "свободной экономической зоны" на Донбассе и призвал к уточнениям других аспектов соглашения.

Проведение такого голосования в нынешних условиях будет очень сложной задачей. Однако, по словам американского чиновника, европейцы во время встречи 12 декабря заявили, что если Зеленский предложит референдум по территории, они поддержат его.

Мирный план: последние новости