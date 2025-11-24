Так, турецкий лидер считает, что Киев и Москва потенциально могут прийти к общему видению этого плана. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Что сказал Эрдоган о мирном плане?

Президент Турции отметил, что главным вызовом в мирном плане является не возможность договоренности, а то, каким именно способом ее достичь.

Так, соглашения можно достичь. Вопрос в том, как это сделать. Консенсус возможен, если предложенный план будет отвечать законным ожиданиям и потребностям в сфере безопасности обеих сторон и не приведет к новому конфликту,

– отметил он.

По мнению турецкого президента, путь к устойчивому миру станет реальным в случае создания согласованных рамок, которые учтут интересы всех участников процесса.

К слову, Турция неоднократно заявляла о готовности стать посредником в переговорном процессе между Украиной и Россией. В частности недавно министр иностранных дел страны Хакан Фидан отметил, что война должна завершиться, а переговорный процесс неизбежен.

