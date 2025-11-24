Так, турецкий лидер считает, что Киев и Москва потенциально могут прийти к общему видению этого плана. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Что сказал Эрдоган о мирном плане?
Президент Турции отметил, что главным вызовом в мирном плане является не возможность договоренности, а то, каким именно способом ее достичь.
Так, соглашения можно достичь. Вопрос в том, как это сделать. Консенсус возможен, если предложенный план будет отвечать законным ожиданиям и потребностям в сфере безопасности обеих сторон и не приведет к новому конфликту,
– отметил он.
По мнению турецкого президента, путь к устойчивому миру станет реальным в случае создания согласованных рамок, которые учтут интересы всех участников процесса.
К слову, Турция неоднократно заявляла о готовности стать посредником в переговорном процессе между Украиной и Россией. В частности недавно министр иностранных дел страны Хакан Фидан отметил, что война должна завершиться, а переговорный процесс неизбежен.
Согласится ли Украина на мирный план Трампа?
Предложенный Трампом мирный проект содержит ряд дискуссионных положений, в частности возможное признание оккупированных территорий как "де-факто подконтрольных России", проведение широкой амнистии и ограничение численности украинских вооруженных сил.
Впрочем, на переговорах в Женеве 23 ноября представители США и Украины смогли существенно продвинуться в согласовании возможных условий мирного урегулирования.
Параллельно европейские партнеры представили собственную альтернативную концепцию, которая предусматривает дальнейшее укрепление украинских оборонных сил и отдельные территориальные договоренности, отличающиеся от американского подхода.
В то же время Киев не намерен отводить войска из части Донецкой области, поскольку такой шаг может вызвать острую реакцию в украинском обществе и усилить внутреннюю напряженность.
По информации источников Reuters, уже в ближайшие дни президент Владимир Зеленский может отправиться в Вашингтон для личных консультаций с Дональдом Трампом по наиболее чувствительным пунктам плана.