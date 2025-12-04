Володимир Путін намагається водночас відмовитися від будь-яких реальних домовленостей, які б могли призвести до завершення війни в Україні, і зберегти хороші стосунки з Дональдом Трампом. Про це заявив Віталій Портников, інформує 24 Канал.

Що замислив Путін?

Після багатогодинної зустрічі Путіна зі Стівом Вітхоффом та Джаредом Кушнером, помічник президента Росії по зовнішній політиці Юрій Ушаков, якого можна вважати справжнім автором більшості пунктів мирного плану, підкреслив, що поки що не можна говорити про досягнення компромісу між США і Росією.

Про те, що домовленостей дійсно не вдалося досягти, і Путін відмовив американцям після того, як примусив їх кілька годин чекати на себе у Кремлі, свідчить те, що Віткофф і Кушнер відразу залишили Москву і направилися до США. Хоча перед цим вважали, що в них може відбутися зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, під час якої вони розкажуть, чого досягли на перемовинах із Путіним.

Якщо нічого не досягли, то про що тоді говорити з українським президентом?

Замість того щоб визнати, що човникова дипломатія зазнала фіаско, Віткофф полетів до США. У Кремлі тепер намагаються зрозуміти, як Віткофф і насамперед Кушнер відреагують на ці переговори і що розкажуть Трампу.

Прессекретар президента Росії намагається врятувати Путіна від трампівського гніву. Пєсков говорить, що процес проходить конструктивно, що це пошук компромісу, а тому найкраще, що можуть зробити американці, – це приїхати знову. Це і відповідає намірам російського президента Путіна.

Після зустрічі на Алясці Трамп, по суті, пішов за моделлю Путіна, яка передбачає довгі мирні перемовини під час війни. Мені вже неодноразово доводилося пояснювати, що реальним сигналом до закінчення війни буде згода Путіна із припиненням вогню по лінії зіткнення військ. Усе інше є виключно маскарадом, який демонструє:

по-перше, небажання російського президента завершувати війну;

по-друге, небажання американського президента визнати, що він не може добитися від російського будь-яких поступок.

Трамп і його оточення перетворяться на статистів у театрі Путіна

Якщо ситуація буде далі розвиватися за планом Путіна, то Віткофф, Кушнер, будь-який інший американський дипломат і навіть сам Трамп стануть просто бездарними статистами у путінському театрі. Вони будуть постійно їздити до Москви, прогулюватися по Червоній площі у супроводженні іншого кремлівського афериста Кирила Дмитрієва, потім зустрічатися із Путіним, який буде або погоджуватися з новим пунктом мирних домовленостей, або не погоджуватися, та повертатися до Вашингтона.

Пєсков буде виходити і заявляти, що це нормальний робочий процес. А в цей час буде продовжуватися російсько-українська війна. Російські війська будуть продовжувати наступати на чужій землі. Російські ракети і безпілотники будуть вбивати мирних українців. Трамп та його оточення намагатимуться цього не помічати, щоб створювати ілюзію мирного процесу і не показувати, що Путін холоднокровно витирає ноги до костюма Трампа.

Ось так виглядає картина у російсько-американському мирному процесі, який і почався тільки тому, що Дмитрієв закинув план, спрямований на скасування санкцій проти "Роснефті" та "Лукойла".

Тут є головний момент, який може вплинути на російські настрої у наступні роки несправедливої війни. Якщо Трамп буде готовий і надалі тиснути на Росію, контролювати запровадження нафтових санкцій і запровадити нові обмеження проти країн, які продовжують допомагати Росії, серед яких має опинитися Китай, тоді в американського президента з'явиться реальний шанс досягти припинення вогню.

Трампу треба орієнтуватися на систематичний тиск на Росію і продовження допомоги Україні. Він має відмовитися від власної помилкової політики і нерозуміння світу і повернутися до політики свого попередника Джозефа Байдена. Скільки б Трамп не зневажав Байдена, а реальним політичним і державним діячем був саме його попередник. Трамп наразі не може претендувати навіть на роль політичного діяча, не те що на роль державника, який здатний завершувати справжні війни.