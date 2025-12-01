Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус пояснив 24 Каналу, що цього не відбулося, тому республіканські сенатори вважають таку угоду незаконною.

Чи є "угода", підготовлена Росією, легітимною для США?

Злив розмови між радником Путіна Юрієм Ушаковим і спецпредставником США Стівом Віткоффом показав, що Росія фактично передала умови угоди та закликала США просувати її.

Друга розмова, оприлюднена Bloomberg, відбувалася між радником Путіна Ушаковим і Кирилом Дмитрієвим, головним перемовником Росії зі США. Вони обговорювали підготовлений план, і з цього витоку стає зрозуміло, що ініціатива виходить не від США, а від Росії, що є ключовим моментом у розумінні ситуації.

Згідно із законодавством США, будь-яка пропозиція, підготовлена іншими країнами, перед тим як її подавати від імені США, має пройти експертизу. Це гарантує законність і відповідність процедурі ухвалення рішень у США.

Якщо такої процедури немає, а пропозиції були написані ззовні, то, як відмічають юристи, це нікчемні угоди,

– пояснив Ус.

Чи можна оскаржити мирний план США в апеляційному суді?

Республіканські сенатори Ліндсі Грем і Мітч Макконнелл заявили про відсутність експертизи цієї угоди в США. Оскільки пропозиція не була підготовлена США, її можна вважати незаконною й оскаржити в апеляційному суді.

Водночас під час переговорів окремі пункти плану можна буде обговорювати, і ЄС використає це як базу для подальших кроків.

Ми можемо напрацьовувати певні пропозиції щодо подальших кроків. Але навіть сьогоднішня масована атака Росії на Україну сигналізує, що Москва не збирається йти на жодні угоди. Ба більше, їхня пропозиція була навмисно сформульована так, щоб Україна її відхилила,

– підкреслив Ус.

