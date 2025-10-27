Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Ушакова в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Ушаков сказал, что касается временных сроков встречи лидера США Дональда Трампа и Владимира Путина "ориентиров нет".

Но принципиальная готовность провести встречу, если она будет заранее проработана экспертами, сохраняется,

– добавил он.

На вопрос, успеют ли лидеры двух стран встретиться до Нового года, он не предоставил четкого ответа. Однако помощник Путина подчеркнул, что саммит на Аляске в августе 2025 года был организован довольно быстро.

Трамп и Путин могли встретиться в Венгрии: основное