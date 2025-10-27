Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Ушакова в інтервʼю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.
Коли може бути зустріч Путіна і Трампа?
Ушаков сказав, що стосується часових строків зустрічі лідера США Дональда Трампа і Володимира Путіна "орієнтирів немає".
Але принципова готовність провести зустріч, якщо вона буде заздалегідь пропрацьована експертами, зберігається,
– додав він.
На питання, чи встигнуть лідери двох країн зустрітись до Нового року, він не надав чіткої відповіді. Однак помічник Путіна підкреслив, що саміт на Алясці у серпні 2025 року був організований доволі швидко.
Трамп і Путін могли зустрітися в Угорщині: основне
Дональд Трамп 16 жовтня провів телефонну розмову з Володимиром Путіним. Лідер США тоді додав, що планує зустрітися з російським диктатором в узгодженому місці – йшлося про угорську столицю Будапешт.
Згодом в Білому домі зазначили, що президент Трамп не планує зустрічатися з Путіним найближчим часом.
Вже 23 жовтня американський президент заявив, що скасував запланований саміт. У Білому домі не заперечують, що зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна все ще можлива. Однак американський лідер хоче, щоб такі переговори мали результати.