Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Ушакова в інтервʼю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Коли може бути зустріч Путіна і Трампа?

Ушаков сказав, що стосується часових строків зустрічі лідера США Дональда Трампа і Володимира Путіна "орієнтирів немає".

Але принципова готовність провести зустріч, якщо вона буде заздалегідь пропрацьована експертами, зберігається,

– додав він.

На питання, чи встигнуть лідери двох країн зустрітись до Нового року, він не надав чіткої відповіді. Однак помічник Путіна підкреслив, що саміт на Алясці у серпні 2025 року був організований доволі швидко.

Трамп і Путін могли зустрітися в Угорщині: основне