А также отметил, что Дмитриев приехал в Соединенные Штаты требовать снятия санкционных ограничений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Скотта Бессента CBS News.

Смотрите также "Есть много несчастных случаев": у Путина цинично оправдались за удар по детскому саду в Харькове

Что сказал Бессент о Дмитриеве и санкциях против России?

Бессент заявил, что санкции против российских нефтяных компаний заставят российского диктатора Владимира Путина к переговорам по завершению войны, которую Россия начала против Украины. Он отметил, что российская экономика – это экономика военного времени. Ее рост практически нулевой, а инфляция составляет более 20%.

Министр финансов США подчеркнул, что именно нефть финансирует российскую военную машину, и благодаря санкциям доходы России уменьшатся. Тогда стране-агрессору придется сесть за стол переговоров.

На вопрос о том, повлияют ли санкции против российской нефти на экономику США, как об этом заявляет российский спецпредставитель Кирилл Дмитриев, Бессент заявил о кампании давления со стороны России.

Вы действительно собираетесь опубликовать то, что говорит российский пропагандист? Конечно он скажет, что они защитили экономику от санкций. Но они ее не защитили. Их доходы от нефти сократились на 20% по сравнению с прошлым годом. Я подозреваю, что это может привести к падению их еще на 20 или 30%,

– сказал он.

А также добавил, что президент США Дональд Трамп сделал смелый шаг, введя такие санкции.

США ввели санкции против России: коротко о главном