А також наголосив, що Дмитрієв приїхав до Сполучених Штатів вимагати зняття санкційних обмежень. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтервʼю Скотта Бессента CBS News.
Що сказав Бессент про Дмитрієва та санкції проти Росії?
Бессент заявив, що санкції проти російських нафтових компаній змусять російського диктатора Володимира Путіна до переговорів щодо завершення війни, яку Росія розпочала проти України. Він зазначив, що російська економіка – це економіка воєнного часу. Її зростання практично нульове, а інфляція становить понад 20%.
Міністр фінансів США підкреслив, що саме нафта фінансує російську військову машину, і завдяки санкціям прибутки Росії зменшаться. Тоді країні-агресорці доведеться сісти за стіл переговорів.
На питання про те, чи вплинуть санкції проти російської нафти на економіку США, як про це заявляє російський спецпредставник Кирило Дмитрієв, Бессент заявив про кампанію тиску зі сторони Росії.
Ви справді збираєтеся опублікувати те, що каже російський пропагандист? Звичайно він скаже, що вони захистили економіку від санкцій. Але вони її не захистили. Їхні доходи від нафти скоротилися на 20% у порівнянні з минулим роком. Я підозрюю, що це може призвести до падіння їх ще на 20 або 30%,
– сказав він.
А також додав, що президент США Дональд Трамп зробив сміливий крок, ввівши такі санкції.
США ввели санкції проти Росії: коротко про головне
22 жовтня США оголосили про запровадження нових санкцій проти російських нафтових компаній, зокрема, проти таких гігантів, як "Роснєфть" та "Лукойл".
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що нові санкції США – це спроба чинити тиск на Росію. При цьому він дав зрозуміти, що це не змусить Москву йти на поступки Вашингтону.
Після цього спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв прибув до США. Він сказав, що "мова тиску у випадку з Росією не працює", і дуже важливо, щоб "її національні інтереси завжди чітко враховувалися США".
Дмитрієв також повторив риторику Путіна, сказавши, що санкції та "недружні заходи Заходу" нібито ніяк не вплинуть на економіку Росії, а "призведуть до зростання цін на автозаправках у США".