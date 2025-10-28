Политолог Игорь Рейтерович отметил в эфире 24 Канала, что одной из задач Дмитриева было предотвратить новые американские санкции против России, в частности в сфере криптовалюты, где российская элита хранит значительные средства.

Удалось ли Дмитриеву отвлечь новые санкции США?

Визит Дмитриева в США не оправдал ожиданий – он не встретился с чиновниками вроде Рубио, а лишь дал интервью на двух телеканалах.

Дмитриев – личный посланник Путина, а Бессент – министр финансов, который обычно строго придерживается позиции Трампа.

Бессент публично пренебрежительно отозвался о Дмитриеве, назвав его пропагандистом и высмеяв его встречу с конгрессменкой, которой он подарил конфеты с портретами Путина.

Это, мягко говоря, очень странно. И говорить, что у него произошел какой-то большой прорыв, точно не стоит. Очевидно, он что-то кулуарно передал. И от реакции американских властей на то, что он передал, будет зависеть, как дальше будет развиваться ситуация,

– объяснил Рейтеровч.

Действительно ли Дмитриев может изменить внешнюю политику России?

По словам политолога, появление Дмитриева, вероятно, не слишком порадовало Лаврова и других лиц, которые считали себя вечными и отвечали за внешнюю политику России.

Дмитриев – это не только человек Путина, но и представитель некоторых других лиц из окружения президента, в частности бизнесменов, которым война уже надоела. Они используют его, чтобы передавать американцам тезис: не все так плохо, мы можем договориться, мы тоже не хотим войны.

Путин не хочет давать ему полноту власти, потому что это нарушит систему сдержек и противовесов, которую он десятилетиями выстраивал. Но то, что Дмитриев таки полетел, говорит об определенной ставке на него.

Если он договорится по криптовалюте и санкции не будут введены, российская элита и в дальнейшем будет хранить значительную часть средств в криптовалюте, даже в обход санкций.

Пока Путин от этого не отказывается. Он параллельно использует как Дмитриева, так и других людей из своей обоймы, которых может ставить куда угодно и использовать как угодно. А сам Путин так же выходит в публичное пространство,

– подытожил Рейтерович.

Что известно о санкциях против России?