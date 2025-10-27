Главный переговорщик Кремля Кирилл Дмитриев привез в США, где находится с визитом, конфеты, на обертках которых нанесены цитаты Владимира Путина и его портрет. Эти конфеты он якобы дарил чиновникам в США, с которыми проводил переговоры. Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский в эфире 24 Канала объяснил, намерения россиян.

К каким методам прибегают россияне, чтобы влиять на западных политиков?

Эксперт-международник отметил, что Владимир Путин, а Дмитриев стопроцентно действует по его указанию, использует различные варианты, в частности такой креатив по продвижению российских нарративов.



Кирилл Дмитриев привез в США в подарок конфеты с цитатами Путина / Фото из инстаграм Дмитриева



Россияне, по мнению Желиховского, пытаются повлиять на американскую администрацию и на решения, которые ею могут быть приняты впоследствии. Это касается и санкций, и, в частности, поддержки Украины.

"Путин в очередной раз пытается пустить пыль в глаза американцам. А также показать, что якобы россияне ратуют за мир, что они на самом деле не хотят продолжать боевые действия и готовы признавать Украину как государство. Именно об этом заявил Лавров", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Глава МИД России Сергей Лавров в интервью заявил, что Россия якобы готова принять видение США относительно развязывания войны в Украине. По словам Лаврова, в Кремле размышляют над предложениями США по контролю над территориями Украины и Путин, возможно, "готов принять американскую концепцию по Украине".

Однако россияне готовы на это с определенными оговорками, по словам эксперта-международника, в частности, о том, чтобы забрать 20% украинской территории, хотя бы де-факто. А также навязать Украине внеблоковый статус, сократить численность украинских Вооруженных Сил и тому подобное.

Россия, к сожалению, пытается продвигать свои интересы не только дипломатическими методами, но и очень коварными и лживыми манипуляциями. Она всегда будет пробовать обхитрить стороны, с которыми ведет переговоры,

– подчеркнул кандидат политических наук.

Даже если будут более предметные коммуникации по мирному урегулированию, то эти переговоры, по его мнению, не будут легкими и простыми. Россия будет торговаться до последнего метра украинской земли и попытаться навязать Украине варианты прекращения огня с определенными нюансами. И это очень опасный сценарий.

Украине будет труднее всего говорить не с Россией, а с нашими партнерами, особенно с американцами. Потому что россияне могут даже на уровне дипломатии снова пытаться заходить с тыла. Такие, как Дмитриев, будут навязывать США российские нарративы о том, что можно приблизить мир – нужно только убедить Украину. И это, мол, позволит американскому президенту получить Нобелевскую премию мира,

– отметил Станислав Желиховский.

Эта ситуация, по его словам, действительно досадная, потому что отдельные лидеры и политические силы ведутся на точку зрения, которую им навязывает Москва. Или они делают вид, что ведутся, ведь имеют общие интересы с россиянами. Это является игрой Кремля, которая нацелена на то, чтобы расширять экспансию России в мире.

О чем Дмитриев приехал договариваться в США?