Головний переговорник Кремля Кирило Дмитрієв привіз до США, де перебуває з візитом, цукерки, на обгортках яких нанесені цитати Володимира Путіна та його портрет. Ці цукерки він нібито дарував посадовцям у США, з якими проводив перемовини. Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський в ефірі 24 Каналу пояснив, наміри росіян.

До яких методів вдаються росіяни, щоб впливати на західних політиків?

Експерт-міжнародник наголосив, що Володимир Путін, а Дмітрієв стовідсотково діє за його вказівкою, використовує різні варіанти, зокрема такий креатив щодо просування російських наративів.



Кирило Дмитрієв привіз до США у подарунок цукерки з цитатами Путіна / Фото з інстаграм Дмитрієва



Росіяни, на думку Желіховського, намагаються повпливати на американську адміністрацію та на рішення, які нею можуть бути ухвалені згодом. Це стосується і санкцій, і, зокрема, підтримки України.

"Путін вчергове намагається пустити пил в очі американцям. А також показати, що нібито росіяни ратують за мир, що вони насправді не хочуть продовжувати бойові дії і готові визнавати Україну як державу. Саме про це заявив Лавров", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Глава МЗС Росії Сергій Лавров в інтерв'ю заявив, що Росія буцімто готова прийняти бачення США щодо розв'язання війни в Україні. За словами Лаврова, у Кремлі розмірковують над пропозиціями США щодо контролю над територіями України та Путін, можливо, "готовий прийняти американську концепцію щодо України".

Проте росіяни готові на це з певними обмовками, за словами експерта-міжнародника, зокрема, щодо того, щоб забрати 20% української території, хоча б де-факто. А також нав'язати Україні позаблоковий статус, скоротити чисельність українських Збройних Сил тощо.

Росія, на жаль, намагається просувати свої інтереси не лише дипломатичними методами, а й дуже підступними та брехливими маніпуляціями. Вона завжди буде пробувати обхитрити сторони, з якими веде перемовини,

– підкреслив кандидат політичних наук.

Навіть якщо будуть більш предметні комунікації щодо мирного врегулювання, то ці переговори, на його думку, не будуть легкими та простими. Росія буде торгуватися до останнього метра української землі та намагатиметься нав'язати Україні варіанти припинення вогню з певними нюансами. І це є дуже небезпечним сценарієм.

Україні буде найважче говорити не з Росією, а з нашими партнерами, особливо з американцями. Тому що росіяни можуть навіть на рівні дипломатії знову намагатися заходити з тилу. Такі, як Дмитрієв, будуть нав'язувати США російські наративи про те, що можна наблизити мир – потрібно лише переконати Україну. І це, мовляв, дозволить американському президенту отримати Нобелівську премію миру,

– зазначив Станіслав Желіховський.

Ця ситуація, за його словами, є дійсно прикрою, тому що окремі лідери та політичні сили ведуться на точку зору, яку їм нав'язує Москва. Або вони удають, що ведуться, адже мають спільні інтереси з росіянами. Це є грою Кремля, яка націлена на те, щоб розширювати експансію Росії у світі.

Про що Дмитрієв приїхав домовлятися у США?