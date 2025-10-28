Політолог Ігор Рейтерович зазначив в ефірі 24 Каналу, що одним із завдань Дмитрієва було запобігти новим американським санкціям проти Росії, зокрема у сфері криптовалюти, де російська еліта зберігає значні кошти.

Дивіться також: Дмитрієв подарував посадовцям у США незвичайні цукерки: що вони насправді приховували

Чи вдалося Дмитрієву відвернути нові санкції США?

Візит Дмитрієва до США не виправдав очікувань – він не зустрівся з високопосадовцями на кшталт Рубіо, а лише дав інтерв'ю на двох телеканалах.

Дмитрієв – особистий посланець Путіна, а Бессент – міністр фінансів, який зазвичай суворо дотримується позиції Трампа.

Бессент публічно зневажливо відгукнувся про Дмитрієва, назвавши його пропагандистом і висміявши його зустріч з конгресменкою, якій він подарував цукерки з портретами Путіна.

Це, м'яко кажучи, дуже дивно. І говорити, що в нього стався якийсь великий прорив, точно не варто. Очевидно, він щось кулуарно передав. І від реакції американської влади на те, що він передав, залежатиме, як далі розвиватиметься ситуація,

– пояснив Рейтеровч.

Чи справді Дмитрієв може змінити зовнішню політику Росії?

За словами політолога, поява Дмитрієва, ймовірно, не надто потішила Лаврова та інших осіб, які вважали себе вічними й відповідали за зовнішню політику Росії.

Дмитрієв – це не лише людина Путіна, а й представник деяких інших осіб з оточення президента, зокрема бізнесменів, яким війна вже набридла. Вони використовують його, щоб передавати американцям тезу: не все так погано, ми можемо домовитися, ми теж не хочемо війни.

Путін не хоче давати йому повноту влади, бо це порушить систему стримувань і противаг, яку він десятиліттями вибудовував. Але те, що Дмитрієв таки полетів, говорить про певну ставку на нього.

Якщо він домовиться щодо криптовалют і санкції не будуть запроваджені, російська еліта й надалі зберігатиме значну частину коштів у криптовалюті, навіть в обхід санкцій.

Поки Путін від цього не відмовляється. Він паралельно використовує як Дмитрієва, так і інших людей зі своєї обойми, яких може ставити куди завгодно й використовувати як завгодно. А сам Путін так само виходить у публічний простір,

– підсумував Рейтерович.

Що відомо щодо санкцій проти Росії?