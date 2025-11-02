Відповідну заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков у неділю, 2 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання "ТАСС".
Дивіться також Трамп ще обов'язково зустрінеться з Путіним: політтехнолог сказав, задля чого
Як пояснив це Пєсков?
За словами російського високопосадовця, необхідності у саміті російської та американської сторін на рівні лідерів поки що немає. Вочевидь причиною такої позиції Москви стали розбіжності з приводу обговорень про мир.
Гіпотетично міркуючи, вона (зустріч) можлива, та на цей момент у ній немає необхідності. На цей момент є необхідність дуже клопіткої роботи над деталями проблеми врегулювання,
– сказав він.
Додаткової інформації стосовно цього Дмитро Пєсков не вказав.
Чому скасували зустріч Путіна і Трампа?
Financial Times повідомляло, що саміт скасували, ймовірно, через відмову Росії йти на компроміси щодо своїх вимог до України. Рішення ухвалили після напруженої розмови між російськими представниками та США.
Раніше помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявляв, що Росія все ж зберігає "принципову готовність" до проведення саміту зі Сполученими Штатами, який був відкладений на невизначений термін.
Незадовго до цього Дмитро Пєсков сказав, що неправильно говорити про скасування зустрічі російського диктатора та президента США Дональда Трампа, і зазначив, що до неї потрібна підготовка.