Трамп та Путін можуть зустрітися, щоб укласти припинення вогню. Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман.

"Чи зустрінеться коли-небудь Трамп з Путіним? Для того, щоб підписувати припинення вогню. Якщо Путін доживе, то Трамп для цього зустрінеться з ним. Але це не буде у Будапешті", – припустив він.

Чи буде Трамп ще давати шанси Путіну?

Михайло Шейтельман зазначив, що головний переговорник Путіна Кирило Дмитрієв прибув до США на переговори, тому що лише проти нього призупинені санкції. Щодня він ходив по інтерв'ю та скрізь робив абсолютно різні заяви. Накази з Кремля постійно змінювалися.

Тому на одному каналі він казав про те, що наступить мир, що вони готові ухвалювати. На іншому – розповідав, що випробували ракету "Буревісник", що вдарять усіх, що вони "наддержава". Він суперечив сам собі, тому що змінювалися накази,

– сказав політтехнолог.

За його словами, накази з Москви змінювалися, тому що приходило усвідомлення, що Трамп дійсно скасував зустріч, а не просто переніс. Однак американський лідер ще намагатиметься давати шанси Путіну погодитися на підписання мирного договору.

Що відомо про скасовану зустріч у Будапешті?