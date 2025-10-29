Трамп и Путин могут встретиться, чтобы заключить прекращение огня. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман.
"Встретится ли когда-нибудь Трамп с Путиным? Для того, чтобы подписывать прекращение огня. Если Путин доживет, то Трамп для этого встретится с ним. Но это не будет в Будапеште", – предположил он.
Будет ли Трамп еще давать шансы Путину?
Михаил Шейтельман отметил, что главный переговорщик Путина Кирилл Дмитриев прибыл в США на переговоры, потому что только против него приостановлены санкции. Ежедневно он ходил по интервью и везде делал совершенно разные заявления. Приказы из Кремля постоянно менялись.
Поэтому на одном канале он говорил о том, что наступит мир, что они готовы принимать. На другом – рассказывал, что испытали ракету "Буревестник", что ударят всех, что они "сверхдержава". Он противоречил сам себе, потому что менялись приказы,
– сказал политтехнолог.
По его словам, приказы из Москвы менялись, потому что приходило осознание, что Трамп действительно отменил встречу, а не просто перенес. Однако американский лидер еще будет пытаться давать шансы Путину согласиться на подписание мирного договора.
Что известно об отмененной встрече в Будапеште?
16 октября Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого договорились о саммите в Венгрии. Однако уже 23 октября Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште.
В то же время спикер Кремля Дмитрий Песков 26 октября заявил, что говорить об отмене встречи Путина и Трампа "неправильно". Он добавил, что якобы к ней "нужна подготовка".
Владимир Зеленский прокомментировал переговоры в Будапеште. Президент отметил, что Украина готова встретиться с Россией для урегулирования войны в любой стране, в частности, в Венгрии. Однако есть много вопросов конкретно к премьер-министру Виктору Орбану.